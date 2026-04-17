Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 29 अप्रैल को अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा आयोजन प्रस्तावित है.

सीएम योगी राम मंदिर परिसर के शिव मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे.

अन्य मंदिरों पर साध्वी ऋतंभरा व केशव प्रसाद मौर्य करेंगे ध्वजारोहण.

सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में संभावित 29 अप्रैल को बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है. इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है. माना जा रहा है कि इस दौरान राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर विशेष आयोजन होगा. राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पहले ही उन्हें औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया था. नाथ संप्रदाय से जुड़े होने के कारण सीएम योगी से राम मंदिर के परकोटे में बने शिव मंदिर पर ध्वजारोहण कराने का आग्रह किया गया है.

राम मंदिर परिसर में बने तीन मंदिरों पर अभी तक ध्वजारोहण नहीं हुआ है, जिसे लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं. जानकारी के अनुसार, मां दुर्गा मंदिर पर साध्वी ऋतंभरा ध्वजारोहण करेंगी, जबकि शेषावतार मंदिर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ध्वजा फहराएंगे.

कार्य्रकम को लेकर तैयारी जोरों पर

इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट दोनों ही स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल को लेकर भी मंथन जारी है. कार्यक्रम में कई और वीआईपी भी आ सकते हैं. इसके अलावा आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो इसके भी इंतजाम किये जा रहे हैं. पुलिस और पशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन के साथ ही पार्किंग के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं. जबकि मुख्यमंत्री व अन्य वीआईपी के लिए के विधिवत कार्यक्रम आने का इंतजार है.

राम मंदिर पूर्ण हो चुका

यहां बता दें कि राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह संपन्न हो चुका है. अब कुछ कार्य शेष बचे हैं, जिन्हें राम मंदिर निर्माण समिति तेजी से पूरे करवा रही है. अयोध्या में भगवान् राम के दर्शन के लिए देश-दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. अब मुख्य आयोजनों में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर होता है. लिहाजा उनकी सुविधाओं और सुरक्षा में कोई कमी न रहे इसका भी ध्यान रखा जाता है. वीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने भी डेरा डाल दिया है. इसके आलावा स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग भी सक्रिय है.