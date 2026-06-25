अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी जांच को लेकर उठ रहे सवाल और विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं है. सीएम योगी ने जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी.

चढ़ावा चोरी के आरोपों पर दिया जवाब

पंकज चौधरी ने राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले पर तमाम आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि "इस मामले में पहले से ही मुख्यमंत्री ने कड़ा कदम उठाया है और जाँच के लिए एसआईटी की गठन किया है. सीएम ने साफ़ कहा कि है 10-15 दिन आप रुके जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. जाँच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.

FIR दर्ज नहीं होने पर कही ये बात

विश्व हिन्दू परिषद के द्वारा भी एसआईटी को लेकर कई सवाल उठाए हैं. जिसके बाद वीएचपी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. जिस पर प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि ये तो हम भी कह रहे हैं कि तरह की कोई घटना हुई है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

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चंपत राय के इस्तीफे की माँग पर पंकज चौधरी ने कहा कि पहले जाँच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें देखिये क्या आता हैं. जहां तक मैं चंपत राय को जानता हूं उनका पूरा जीवन बहुत साफ रहा है और इस प्रकार के कोई काम नहीं रहे हैं लेकिन, जाँच आने दीजिए रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

विपक्षी दलों के सवालों पर पलटवार

विरोधी दलों द्वारा इस मामले में बीजेपी सरकार की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना और अखिलेश यादव की चिंता राम जन्मभूमि पर है, लेकिन, जब रामलला की वहां टेंट में रहते थे तब किसी ने चिंता नहीं की.

विपक्ष को किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं रह गया है, वो सभी संस्थाओं को कहीं न कहीं बदनाम करने में लगे हुए हैं. बाकी एसआईटी की जाँच हो रही हैं, सही जांच हो कर आएगी और कार्रवाई की जाएगी.

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