बाबरी मस्जिद निर्माण पर घमासान! तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने दी अंजाम भुगतने की धमकी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद की नीव रखी जा रही है, बाबरी मस्जिद के नाम पर नई मस्जिद के निर्माण की घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी तेज हो गई है. इसी बीच अयोध्या के संत व तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने इस पर बड़ा बयान दिया है.



तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने कहा है कि, "जो राम मंदिर पर हमले की बात कह रहा था, उसका जेल में ही राम नाम सत्य हो गया है." उन्होंने कहा कि,"ये एक संदेश है, जो राम मंदिर का विरोधी है और जो भी बाबरी मस्जिद बनाने वाला व्यक्ति है या सहयोग करने वाला व्यक्ति है उसका अंजाम क्या होगा, वह उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है."

'जो बाबर के नाम की नींव खोद रहा है वो उसकी कब्र का काम करेगी'

तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने आगे यह भी कहा कि, "पूरे देश में अगर विदेशी आक्रांता मुगल बाबर के नाम से अगर एक ईट भी कोई रख रहा है, वो समझ ले की जो नींव वो खोद रहे है उसको जरा गहरी खोदे. क्योंकि वो उसकी कब्र का काम करेगी." उन्होंने कहा कि, दुर्भाग्य है ये और ये उन राष्ट्र द्रोहियों के लिए चेतावनी भी है की जो भी बाबरी बना रहे है तुम्हारी वो कब्र होगी.

बाबरी मस्जिद निर्माण का काम हुआ शुरू

दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख व पूर्व तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर ने आज से मस्जिद निर्माण का औपचारिक ऐलान किया था जिसके बाद आज से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य शुरू हो गया है.

गौरतलब है कि बीते दिनों बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि, "बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कयामत के दिन तक भी नहीं होगा, क्योंकि कयामत का दिन कभी आएगा ही नहीं. योगी ने कहा कि जो लोग कयामत का सपना देख रहे हैं, वे देखते-देखते सड़ जाएंगे और उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा."