उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, राम मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है. जानकारी के मुताबिक, इसी साल 25 नवंबर 2025 को ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाना निर्धारित हुआ है. राम मंदिर परिसर को सजाने और संवारने का कार्य ज़ोरों पर है.

मंदिर प्रबंधन की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल अक्टूबर अंत मंदिर परिसर का 70 फीसदी हिस्सा हरियाली से ढ़कने का लक्ष्य रखा गया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया.

संवेननशील स्थलों पर सीमित संख्या में भेजे जाएंगे श्रद्धालु

बताया गया कि, इसी साल अक्टूबर महीने से श्रद्धालुओं को अनुशासनपूर्वक परिसर और मठ-मंदिरों के दर्शन की अनुमति होगी. सुरक्षा व्यवस्था 4 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार 25 वॉच टावर और आधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे. संवेदनशील स्थलों जैसे कुबेर टीला और राम दरबार पर दर्शनार्थियों की संख्या सीमित रखी जाएगी.

परिसर में होगा भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण

इसके अलावा यह भी बताया गया कि, 25 नवंबर 2025 के बाद परिसर में भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण शुरू होगा, जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह पूरा प्रकल्प राम मंदिर को धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित करेगा.

दिसंबर तक पूरा हो जाएगा मंदिर का निर्माण कार्य

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि, मंदिर और परिसर और निर्माण का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा. उक्त बातें उन्होंने निरीक्षण के बाद कही हैं. आपको बता दें कि अयोध्या स्थिति श्रीरामलला मंदिर लाखों हिंदुओं अपार आस्था का केंद्र है, यहां हर रोज श्रद्धालु बड़ी संख्या अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचते हैं.

ये भी पढ़ें: गोरखपुर में पार्किंग में लगी आग, धू-धू कर जल गईं तीन बाइक, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश