गोरखपुर में पार्किंग में लगी आग, धू-धू कर जल गईं तीन बाइक, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश

गोरखपुर के सहजनवा तहसील परिसर के पार्किंग में गुरुवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई. यह आग पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों में लगी और देखते ही देखते तीन बाइक धू-धूकर जलने लगी. इसमें एक बाइक तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की भी थी. कुछ ही देर में तीनों बाइक लपटों की भेंट चढ़कर राख हो गईं.

अचानक लगी आग से तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे तो कुछ ने फायर इक्यूपमेंट से आग बुझाने का प्रयास किया. आग लगने की वजह क्या थी पता नहीं चल पाया. मौके पर पहुंचे एसडीएम सहजनवा ने जांच का आदेश दिया है.

दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू

गोरखपुर के सहजनवा तहसील परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई. आग के कारण वहां रखी तीन बाइकें जल कर राख हो गई. इसमें सहजनवा तहसील परिसर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केके त्रिपाठी की भी बाइक जल गई. सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरह से आग पर काबू पाया. इस दौरान तहसील में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

पार्किंग में खड़ीं थीं करीब आधा दर्जन गाड़ियां

गोरखपुर के सहजनवा तहसील परिसर में तहसीलदार के चैंबर के ठीक पीछे एक टीन शेड पड़ा है. शेड खाली होने के कारण कुछ अधिवक्ता और कुछ तहसील के कर्मी अपने वाहनों को खड़े कर देते हैं. गुरुवार 25 सितंबर को भी करीब आधा दर्जन गाड़ियां खड़ी की गई थीं. दोपहर पौने एक बजे के आसपास शेड में खड़ी बाइकें जलने लगी.

धुआं उठने पर अधिवक्ताओं ने देखा शोर मचाने लगे. कुछ लोग तत्काल अपनी बाइकों को वहां से हटा दिए, मगर तीन बाइक समय से नहीं हटने के कारण जल कर राख हो गई. इसमें दो बाइक तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केके त्रिपाठी की थी और एक बाइक तहसील कर्मी सनी कुमार की थी.

आग लगने के कारणों की जांच शुरू

सूचना मिलते ही एसडीएम केशरी नंदन तिवारी, सीओ गीडा अरुण कुमार एस, तहसीलदार आरके कन्नौजिया, नायब तहसील दुर्गेश चौरसिया और थानेदार मौके पर पहुंच फायर ब्रिगेड को सूचना दिए. करीब एक घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा ली. आग लगने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है. एसडीएम ने बताया कि मौके का निरीक्षण किया गया है. कारणों के बारे में पता लगाया जा रहा है.