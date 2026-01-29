एक्सप्लोरर
अयोध्या जेल से फिल्मी अंदाज में दो कैदी फरार, डीजी जेल ने लिया एक्शन, कई पर गिरी गाज
UP News: दो कैदियों के फरार होने के मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा, जिला जेलर के यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी, एक हेड जेल वार्डन और तीन जेल वार्डनों को निलंबित कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित जिला जेल से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, अयोध्या जिला जेल से दो कैदी फरार हो गए. दोनों कैदी रात के समय विशेष सुरक्षा कक्ष से फरार हुए. सुबह करीब 7 बजकर 30 मिनट पर काउंटिंग के दौरान कैदियों के जेल में मौजूद न होने की जानकारी मिली. जांच में सामने आया कि कैदियों ने मेन होल के जरिए एक ईंट निकाली और तन्हाई बैरक को तोड़ते हुए बाउंड्री वॉल कूदकर फरार हो गए.
इस पूरे मामले को लेकर डीजी जेल पीसी मीणा ने कहा है कि यह सुरक्षा में बड़ी चूक है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. मामले में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा, जिला जेलर के यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी, एक हेड जेल वार्डन और तीन जेल वार्डनों को निलंबित कर दिया गया है.
इस पूरे मामले को लेकर डीजी जेल पीसी मीणा ने कहा है कि यह सुरक्षा में बड़ी चूक है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. मामले में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा, जिला जेलर के यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी, एक हेड जेल वार्डन और तीन जेल वार्डनों को निलंबित कर दिया गया है.
फरार कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस
बताया गया कि फरार कैदियों में सुल्तानपुर निवासी शेर अली, जो हत्या के मामले में निरुद्ध था, और अमेठी निवासी गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरि, जो बलात्कार के मामले में जेल में बंद था. फिलहाल फरार कैदियों की तलाश के लिए पुलिस और जेल प्रशासन की टीमें गठित कर दी गई हैं और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.
मामले में अधिकारियों ने क्या कहा?
इस संबंध में शैलेंद्र कुमार मैत्रेय DIG जेल अयोध्या रेंज ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रथम दृष्टया बताया कि दो बंदी जो पलायन किए है वो विशेष सुरक्षा कक्ष नंबर चार में रखे गए थे. उसी कक्ष के रोशनदान के नीचे से दो तीन ईटे निकाल कर बाहर भागे इस पूरे घटनाक्रम में जो सिपाही चेकिंग पर था और जो सिपाही ड्यूटी पर था, वहीं दोषी है. फिलहाल, फरार कैदियों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों कैदी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
Magh Mela 2026 में बाबा बने आकर्षण का केंद्र, महंगी गाड़ियों का काफिला लाए हैं साथ, डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं चर्चा, Pics
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 Photos
मकर संक्रांति से पहले प्रयागराज में 50 लाख ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, 1 करोड़ तक पहुंच सकती है संख्या
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL