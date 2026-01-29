अयोध्या जेल से फिल्मी अंदाज में दो कैदी फरार, डीजी जेल ने लिया एक्शन, कई पर गिरी गाज

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित जिला जेल से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, अयोध्या जिला जेल से दो कैदी फरार हो गए. दोनों कैदी रात के समय विशेष सुरक्षा कक्ष से फरार हुए. सुबह करीब 7 बजकर 30 मिनट पर काउंटिंग के दौरान कैदियों के जेल में मौजूद न होने की जानकारी मिली. जांच में सामने आया कि कैदियों ने मेन होल के जरिए एक ईंट निकाली और तन्हाई बैरक को तोड़ते हुए बाउंड्री वॉल कूदकर फरार हो गए.



इस पूरे मामले को लेकर डीजी जेल पीसी मीणा ने कहा है कि यह सुरक्षा में बड़ी चूक है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. मामले में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा, जिला जेलर के यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी, एक हेड जेल वार्डन और तीन जेल वार्डनों को निलंबित कर दिया गया है.

फरार कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस

बताया गया कि फरार कैदियों में सुल्तानपुर निवासी शेर अली, जो हत्या के मामले में निरुद्ध था, और अमेठी निवासी गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरि, जो बलात्कार के मामले में जेल में बंद था. फिलहाल फरार कैदियों की तलाश के लिए पुलिस और जेल प्रशासन की टीमें गठित कर दी गई हैं और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.

मामले में अधिकारियों ने क्या कहा?

इस संबंध में शैलेंद्र कुमार मैत्रेय DIG जेल अयोध्या रेंज ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रथम दृष्टया बताया कि दो बंदी जो पलायन किए है वो विशेष सुरक्षा कक्ष नंबर चार में रखे गए थे. उसी कक्ष के रोशनदान के नीचे से दो तीन ईटे निकाल कर बाहर भागे इस पूरे घटनाक्रम में जो सिपाही चेकिंग पर था और जो सिपाही ड्यूटी पर था, वहीं दोषी है. फिलहाल, फरार कैदियों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों कैदी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं.