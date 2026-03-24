अयोध्या: रामनवमी से पहले संतों की अपील- श्रद्धालु घरों में मनाएं पर्व, सिलेंडर की भारी किल्लत

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उत्तर प्रदेश में बढ़ती एलपीजी किल्लत का असर अब रामनगरी अयोध्या में भी नजर आ रहा है. यहां भी घरेलू के साथ-साथ कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है. ऐसे में रामनवमी पर आने वाले श्रधालुओं को देखते हुए स्थानीय संतों ने घरों में ही पर्व मनाने की अपील की है. तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर श्रद्धालुओं को भोजन नहीं मिला तो दिक्कत होगी, उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है.

आचार्य के मुताबिक उनके आश्रम समेत सभी आश्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुंचते हैं, रोजाना हजारों लोगों का भोजन पकता है. सिलेंडर की कमी के चलते दिक्कत अब बढ़ चुकी है. लिहाजा लोग अब रामनवमी पर अयोध्या न ही आएं, अन्यथा दिक्कत और बढ़ जाएगी.

तीन महीने से सिलेंडर न मिलने की शिकायत

तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि पिछले तीन महीनों से आश्रम में गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. गैस की कमी के चलते भगवान के राग-भोग की सेवा भी प्रभावित हो रही है, जो आस्था से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है.

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले राम जन्मोत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है, लेकिन मौजूदा हालात में उनके लिए भोजन-प्रसाद की समुचित व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो सकता है.

घरों में रामनवमी मनाने की अपील

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने राम भक्तों से हाथ जोड़कर अपील की है कि इस बार वे अयोध्या आने के बजाय अपने-अपने घरों में ही भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाएं. साथ ही उन्होंने प्रशासन से इस समस्या पर तत्काल ध्यान देने और मुख्यमंत्री से श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है.

यहां बता दें कि इससे पहले सार्वजनिक रसोई और कई जगह किचन बंद कर दिए गए हैं. सभी जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं कि गैस की आपूर्ति सुचारू होने पर ही व्यवस्था शुरू की जाएगी.