अयोध्या में होली पर श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा, त्रेता युग का एहसास कराएगा ओपन थियेटर

उत्तर प्रदेश में अयोध्या में अब श्रद्धालुओं को होली तक एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. गुप्तारघाट पर बना रहा ओपन थियेटर अब अपने अंतिम चरण में है. यह इस तरह से निर्मित किया जा रहा है कि यह यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को त्रेता युग का एहसास कराएगा. ओपन थियेटर के साथ ही रावण वध, हनुमान और जटायु की भव्य मूर्तियां भी तैयार हो चुकी हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी.

इस परियोजना पर करीब 18 करोड़ रुपये की लागत आ रही है. फिलहाल अंतिम छोर का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें पार्किंग एरिया, पाथवे, टिकट घर, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक और किचन के फिनिशिंग कार्य शामिल हैं. परिसर का सबसे खास आकर्षण है ओपन एयर थिएटर, जहां फिनिशिंग, विद्युतीकरण और हॉर्टिकल्चर का काम अंतिम चरण में है. यहां रामायण से जुड़े नाटक, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य रामलीला के आयोजन किए जाएंगे.

होली पर पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगा थियेटर

अयोध्या मंडल के कमिश्नर राजेश कुमार ने बताया कि गुप्तारघाट पर बन रहा ओपन एयर थिएटर और पूरा परिसर होली के आसपास श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. यह अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगा. उन्होंने बताया कि 85 फीसदी काम पूरा हो चुका है, फिनिशिंग का काम जारी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा.

संतों में भी खुशी की लहर

अयोध्या के संत सीताराम दास ने बताया कि यह एक सराहनीय और अच्छी पहल है. इससे अयोध्या त्रेता युगीन तो नजर आएगी ही, साथ ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालु भी धर्म और आध्यात्मिक से जुड़ेंगे. श्रद्धालुओं के साथ आगामी युवा पीढ़ी भी अब इस पार्क के जरिए भगवान राम और उनके जीवन पर आधारित प्रसंग को तो करीब से जानेगी. ओपन एयर थिएटर का भी आनंद श्रद्धालु लेंगे, इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद है जो लगातार अयोध्या के विकास को लेकर अलग-अलग प्रयोग कर रहे हैं.