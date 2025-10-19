उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए. दीपोत्सव के विज्ञापन पर उनकी फोटो नहीं छपी थी. इसे लेकर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी ली है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिनको जगह तक न मिली इश्तहार में, उनकी क्या अहमियत बची सरकार में. सपा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि जनता पूछ रही है कि यूपी की बीजेपी सरकार में ‘उप मुख्यमंत्री’ के दोनों पद समाप्त कर दिये गये हैं क्या?

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे लिखा, ''विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं. कहीं यहां भी ‘हाता नहीं भाता’ या ‘प्रभुत्ववादी सोच’ तो हावी नहीं हो गयी. एक तरफ़ डबल इंजन की लड़ाई में कोई एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में किसी को साइड में बैठाकर ऐतिहासिक अपमान कर देता है तो वो महानुभाव आज अपने विज्ञापन में उनको साइड में खड़ा दिखाकर हिसाब बराबर करते दिख रहे हैं.''

जनता पूछ रही है कि उप्र भाजपा सरकार में ‘उप मुख्यमंत्री’ के दोनों पद समाप्त कर दिये गये हैं क्या? आश्चर्य की बात ये है कि विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं! कहीं… pic.twitter.com/fqNxAa82H0 — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 19, 2025

BJP में इंजन से डबल डिब्बे भी टकरा रहे-अखिलेश यादव

उन्होंने ये भी कहा, ''वहीं दूसरी तरफ़ ‘मुख्य’ जी उसी विज्ञापन में अपने ‘उप’ लोगों का ज़िक्र तक नहीं करते हैं. भाजपा में डबल इंजन ही नहीं, इंजन से डबल डिब्बे भी टकरा रहे हैं. भाजपा सरकार ने अयोध्या के पीडीए सांसद जी को दीपोत्सव में न बुलाकर जो कृत्य किया है उससे संपूर्ण पीडीए समाज बेहद आहत हुआ है. उस भाजपा से क्या उम्मीद करना, जो वर्चस्ववादी सोच के अंहकार में डूबी है और अपनों की ही सगी नहीं है. अबकी बार, डिप्टी सीएम बाहर.''

डिप्टी सीएम ने क्यों रद्द किया अयोध्या का दौरा?

अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे. इसके पीछे की वजह विज्ञापन को बताया जा रहा है. दीपोत्सव के विज्ञापन में PM मोदी और सीएम योगी की फोटो तो है लेकिन दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर नहीं है. कहा जा रहा है कि इसे लेकर ही दोनों उपमुख्यमंत्री नाराज हैं और अयोध्या का दौरा रद्द कर दिया.