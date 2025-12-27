हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आगरा में सफेद रंग का एक कब्रिस्तान', युवाओं में बदलाव को लेकर कुमार विश्वास ने कह दी बड़ी बात

'आगरा में सफेद रंग का एक कब्रिस्तान', युवाओं में बदलाव को लेकर कुमार विश्वास ने कह दी बड़ी बात

Kumar Vishwas News: अटल जयंती के कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने कहा कि नए साल पर युवा आगरा नहीं बल्कि अयोध्या और वृंदावन जा रहे हैं. यह समाज में आ रहे बदलाव का संकेत है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Dec 2025 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास ने समाज में आ रहे बदलावों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी. उनके बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

'युवाओं की पसंद में हो रहा बदलाव'

कुमार विश्वास ने अपने बयान में कहा, "यहां नए साल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं. परिवर्तन हो रहा है." उन्होंने साफ कहा कि समाज में जो बदलाव दिख रहा है, वह स्वाभाविक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

धर्मनिरपेक्षता और राम पर सवाल

अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए कुमार विश्वास ने कहा, "बदलते में देर लगेगी और तर्क का उत्तर दिया जा सकता है, कुतर्क का नहीं दिया जा सकता. जिनको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें इतना राम क्यों? इतनी रामनवमी क्यों? धर्मनिरपेक्ष है, तभी तो सब चल रहा है." उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी एक आस्था को दबाना नहीं, बल्कि सभी को अपने-अपने विश्वास के साथ जीने की आजादी देना है.

कुमार विश्वास के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई है. समर्थकों का कहना है कि उन्होंने जमीनी हकीकत को शब्दों में रखा है, जबकि आलोचक इसे एक खास विचारधारा से जोड़कर देख रहे हैं.

बता दें इसी मंच से कुमार विश्वास ने सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस पर भी तंज कसा था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने ही परिवार और नामों में उलझी रही. उन्होंने कहा कि तुम तो अपने नानाजी, पापाजी, मम्मीजी, चाचीजी में ही लगे रहे. पटेल बाहर बैठे थे तो कोई पूछने वाला ही नहीं था. कुमार विश्वास का इशारा कांग्रेस के परिवारवाद की ओर था, जिस पर वे पहले भी कई बार सवाल उठा चुके हैं. 

और पढ़ें
Published at : 27 Dec 2025 07:12 AM (IST)
Tags :
Kumar Vishwas Agra Atal Jayanti
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमला अचानक हुआ! खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे BJP सांसद, मधुमक्खियों ने किया अटैक तो लगाई रेस
हमला अचानक हुआ! खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे BJP सांसद, मधुमक्खियों ने किया अटैक तो लगाई रेस
विश्व
ट्रंप ने जिस तानाशाह को बताया था फ्रेंड, उसने कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन!
ट्रंप ने जिस तानाशाह को बताया था फ्रेंड, उसने कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन!
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
Advertisement

वीडियोज

Sansani:फोन की घंटी बजी...और बीवी गायब हो गई | Crime News
BMC Election 2026: BMC की जंग अब हिजाब पर? AIMIM के दावे से बढ़ा विवाद | owaisi | ABP News
ABP Report: ब्राह्मण 'सहभोज'... BJP का डोज! | Brahmin Vs Thakur | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: मस्जिद में पत्थर की 'प्रयोगशाला' | Jaipur Stone Pelting | Chomu
Bharat Ki Baat: 'पंडित पॉलिटिक्स' से क्यों परेशान BJP? | Brahmin Vs Thakur | CM Yogi | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमला अचानक हुआ! खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे BJP सांसद, मधुमक्खियों ने किया अटैक तो लगाई रेस
हमला अचानक हुआ! खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे BJP सांसद, मधुमक्खियों ने किया अटैक तो लगाई रेस
विश्व
ट्रंप ने जिस तानाशाह को बताया था फ्रेंड, उसने कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन!
ट्रंप ने जिस तानाशाह को बताया था फ्रेंड, उसने कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन!
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
बॉलीवुड
Salman Khan Birthday: एक्शन, रोमांस और जबरदस्त डायलॉग्स, सलमान खान ने खास अंदाज से हिट कराई फिल्में
एक्शन, रोमांस और जबरदस्त डायलॉग्स, सलमान खान ने खास अंदाज से हिट कराई फिल्में
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
शिक्षा
वर्दी के सितारों में छुपी पहचान, पुलिस की यूनिफॉर्म कैसे बताती है रैंक और रुतबा; जानें डिटेल्स
वर्दी के सितारों में छुपी पहचान, पुलिस की यूनिफॉर्म कैसे बताती है रैंक और रुतबा; जानें डिटेल्स
यूटिलिटी
खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget