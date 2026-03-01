देहरादून: राजपुर रोड पर दर्दनाक हादसा, बेलगाम बाइक की टक्कर से हुई रैपिडो चालक की मौत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: राजपुर रोड पर दर्दनाक हादसा, बेलगाम बाइक की टक्कर से हुई रैपिडो चालक की मौत

Dehradun News In Hindi: देहरादून की राजपुर रोड पर शुक्रवार की रात रैपिडो बाइक की अकेता होटल के सामने पहुंचते ही दूसरी बाइक से साथ टक्कर हो गई. जिसमें दोनों चालक उछलकर सड़क पर जा गिरे.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 01 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून की व्यस्त और पॉश मानी जाने वाली राजपुर रोड पर शुक्रवार (27 फरवरी ) की रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. जिसमें दो बेलगाम बाइक सवारों की लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं.

अकेता होटल के सामने पहुंचते ही दोनों बाइक चालकों की हुई टक्कर

घटना 27 फरवरी कि रात की है, जब सेवला खुर्द चंद्रबनी मोहब्बेवाला के रहने वाले अंकित पाल रैपिडो बाइक (UK17Z5912) से कहीं जा रहे थे. उस समय रात का वक्त था, वैसे आमतौर पर तो रात में सड़क पर उतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन अकेता होटल के सामने पहुंचते ही दो बाइकें (UK07FF5824 और UK07FZ4245) तेज रफ्तार में आईं और रैपिडो को बुरी तरह टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंकित और रैपिडो चालक दोनों उछलकर सड़क पर जा गिरे. राहगीरों ने तुरंत मदद की और दोनों को दून चिकित्सालय पहुंचाया. लेकिन अंकित को बचाया नहीं जा सका. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. रैपिडो चालक अभी भी गंभीर हालत में है और उसका इलाज जारी है.

दोनों बाइक चालकों पर BNS की धारा 281, 106(2) के तहत मामला दर्ज 

घर में जैसे ही यह खबर पहुंची, वैसे ही मातम छा गया. अंकित की मां ऊषा पाल के लिए यह रात किसी कयामत से कम नहीं थी. अगले दिन शनिवार (28 फरवरी) को उन्होंने थाना डालनवाला पहुंचकर पूरी घटना की तहरीर दी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने भी इस मामले में देर नहीं लगाई. तहरीर मिलते ही दोनों बाइक चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), 106(2) (असावधानी से मृत्यु कारित करना) और 125(b) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया. सीओ डालनवाला अनुज आर्य ने बताया कि दोनों आरोपी बाइक चालकों को हिरासत में ले लिया गया है.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Published at : 01 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS ROAD ACCIDENT
