आज 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है. इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देशभर में कई कार्यक्रम किए जाएंगे. उत्तर प्रदेश में भी इस खास मौके पर बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारी की गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

यूपी मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश में सभी विभागों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को पूरे राज्य में कार्यक्रम करने के आदेश दिए हैं. जिसमें स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थी प्रतियोगिताओं और जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने यह निर्देश भी दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ में लोक भवन में एक मुख्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसका सीधा प्रसारण सभी जिलों में किया जाएगा.

राज्य में सभी जिला स्तर के कार्यक्रम जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किए जाएंगे जिसमें प्रतियोगिताओं के विजेताओं का सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा, मुख्य सचिव ने 25 दिसंबर को सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का भी आदेश दिया है.

पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन

राजधानी लखनऊ में भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थिति रहेंगे. पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उनके जीवन और आदर्शों के सम्मान केलिए लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे.

इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं बनाई गई है. इन प्रतिमाओं को निर्माण कांसे से किया गया है. जिसमें कमल के आकार के एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है.

UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट



