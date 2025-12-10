UP का पहला Apple Store इस शहर में! कल से होगी शुरुआत, किराया सुन उड़ जाएंगे होश

टेक्नोलॉजी दिग्गज एप्पल उत्तर प्रदेश में अपना पहला आधिकारिक स्टोर खोलने जा रही है. यह स्टोर नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में स्थित होगा, जिसकी ओपनिंग कल की जाएगी. यह देश में एप्पल का कुल पांचवां स्टोर होगा.

इससे पहले कंपनी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पूणे में स्टोर खोल चुकी है. बेहद प्रीमियम लोकेशन पर खुलने वाले इस स्टोर को एप्पल ने खास अनुभव, बेहतर सेवा और कम्युनिटी स्पेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है.

ग्राहकों के लिए ये खास सुविधाएं

एप्पल के नए नोएडा स्टोर में पहले ही दिन से 80 से अधिक प्रशिक्षित एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे, जो ग्राहकों को सभी Apple डिवाइस iPhone, Apple Watch, iPad और Mac के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे. स्टोर में ग्राहकों को एप्पल की प्रीमियम सेवाओं का अनुभव भी मिलेगा, जिसमें शामिल हैं डिवाइस को कस्टम सेटअप कराना, एंड्रॉयड से iOS में आसानी से स्विच करने में मदद, Apple Trade-In के जरिए पुरानी डिवाइस एक्सचेंज और EMI सुविधा आदि.

एक्सपर्ट्स की सलाह, जिससे ग्राहक हर डिवाइस का पूरा लाभ उठा सकें स्टोर को इस तरह तैयार किया गया है. यह सिर्फ खरीदारी का स्थान न होकर एक ऐसा क्रिएटिव स्पेस भी बने जहां लोग सीख सकें, प्रयोग कर सकें और नए आइडिया बना सकें.

जानें स्टोर का कितना होगा किराया

डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में स्थित यह स्टोर 8,240.78 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एप्पल ने इसे 11 साल की लीज पर लिया है.

कुल अनुमानित किराया: करीब 65 करोड़ रुपये

मासिक किराया: 45.3 लाख रुपये

प्रति वर्ग फुट किराया: 263.15 रुपये

हर तीन साल में किराए में 15% बढ़ोतरी

एप्पल ने ग्राउंड फ्लोर पर लीज पर ली छह यूनिट

लीज एग्रीमेंट 25 फरवरी 2025 को साइन किया गया. CRE Matrix के अनुसार, एप्पल ने ग्राउंड फ्लोर पर छह यूनिट लीज पर ली हैं. किराए की यह डील भारत के रिटेल सेक्टर में सबसे हाई-प्रोफाइल में से एक मानी जा रही है.

नोएडा को चुने जाने की वजह

रिटेल विशेषज्ञों का कहना है कि नोएडा का डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रिटेल हब्स में से एक है. यह स्थान गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, आगरा और साउथ दिल्ली जैसे बड़े इलाकों से आसानी से कनेक्ट होता है.

एप्पल के लिए यह रणनीतिक लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां प्रीमियम गैजेट्स खरीदने वाली बड़ी ग्राहक क्षमता मौजूद है. यह एप्पल के भारत में विस्तार और उत्तर भारत के बाजार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. नोएडा में पहला एप्पल स्टोर खुलने से न केवल ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी, बल्कि यह क्षेत्र की रिटेल इंडस्ट्री के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

