देहरादून नारी निकेतन में महिला ने की खुदकुशी, खड़े हुए कई सवाल, जांच में जुटी पुलिस

देहरादून स्थित एक नारी निकेतन में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, महिला ने सीढ़ियों की रेलिंग में चुन्नी से फंदा बनाकर अपनी जान दी. वहीं इस मामले की सूचना तत्काल नेहरू कॉलोनी चौकी को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची, वीडियोग्राफी की गई और साक्ष्य जुटाए गए. चौकी बाइपास से पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए ममता को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

नारी निकेतन की अध्यक्ष मीना बिष्ट के अनुसार, मृतका का नाम ममता है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की खागांव अतरार तहसील की रहने वाली थी. करीब छह महीने पहले वह हल्द्वानी में अकेली और दिशाहीन अवस्था में भटकती हुई मिली थी. एसडीएम की शिकायत पर उसे तत्काल रेस्क्यू कर देहरादून नारी निकेतन भेजा गया.

संस्था ने कराया था महिला का इलाज

बताया गया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और शुरुआत में न तो अपना नाम बता पाई, न घर का पता. संस्था ने उसका इलाज शुरू कराया और धीरे-धीरे उसकी सेहत में सुधार आने लगा. स्वास्थ्य ठीक होने पर उसने अपने पति का नाम कालकादीन उर्फ अजय और अपना पूरा पता बताया.

पति से हो चुका था संपर्क, घर जाने की थी तैयारी

ममता ने अपने घर की जानकारी दी, नारी निकेतन की ओर से उसके पति से संपर्क किया गया. पति को देहरादून बुलाया गया और तय हुआ कि ममता कुछ दिनों में अपने पांच बच्चों के पास गांव लौट जाएगी. पांच बच्चे गांव में अपने पिता के साथ रह रहे थे और उनकी मां का इंतजार कर रहे थे.

क्या चल रहा था मन में?

ममता की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जब इलाज हो रहा था, सेहत सुधर रही थी, पति आ चुके थे और घर जाना तय था तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उसने यह कदम उठाया? क्या कोई पुरानी पीड़ा थी जो मन के किसी कोने में दबी थी? क्या घर लौटने का डर था या कोई और अनकही बात? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है. मामले की जांच जारी है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.