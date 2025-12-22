'हिन्दू लड़कियों से लव जिहाद का खेल..' KGMU विवाद पर भड़की अपर्णा यादव, कहा- सख्त कार्रवाई होगी

लखनऊ के KGMU में महिला रेजीडेंट डॉक्टर पर धर्मांतरण का दबाव बनाने और लव जिहाद की घटना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पीड़िता ने इस मामले में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज़ मलिक के खिलाफ राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. वहीं इस मामले को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्ण यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग अपर्णा यादव ने कहा कि आए दिन लव जिहाद जैसी घटनाएं होती रहती है. ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां हिन्दू बेटियों के साथ लव जिहाद का खेल होता है. उन्होंने कहा कि आरोपी डॉ रमीज मलिक ने जो धर्मांतरण का दबाव बनाया है उसके गिरफ़्तार कराया जाएगा.

आरोपी डॉक्टर पर होगी सख्त कार्रवाई

अपर्णा यादव ने कही कि आज इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. इस घटना को लेकर पीड़िता काफी डरी हुई है, जिसके बाद वो महिला आयोग आई और अब इस मामले पर एफआईआर दर्ज करवाकर बड़ी कार्रवाई कराई जाएगी. जो लोग इस लव जिहाद मामले में रेजिडेंट डॉक्टर मलिक के साथ शामिल है, उनको भी सजा होगी.

'हिन्दू लड़कियों के साथ लव जिहाद का खेल'

महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि हम भारत की बेटियों के साथ लव जिहाद जैसी घटना नहीं होने देंगे. ऐसे लोगों को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे. डॉ मलिक की पहले से शादी हो चुकी है. पहली शादी भी एक हिन्दू महिला से हुई थी, आरोपी ने उसका भी जबरन धर्म परिवर्तन कराया और अब एक बार फिर से जबरन पीड़िता पर धर्मातरण का दबाव बनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान में भी है. मैं खुद सीएम साहब को पूरा प्रकरण बता चुकी हूं. इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की जा रही है. जिसके बाद जल्द ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ इस मामले में हिन्दू सगंठनों की भी एंट्री हो चुकी हैं. बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद ने घटना के विरोध में आज प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की.

