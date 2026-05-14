पति प्रतीक यादव के निधन से सदमे में अपर्णा, देर रात तस्वीर शेयर कर लिखा यह पोस्ट

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे. कार्डियेक अरेस्ट के बाद प्रतीक यादव की बुधवार (13 मई) को मौत हो गई. इस बात की पुष्टि लखनऊ के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने की. प्रतीक यादव भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति थे. उनके असामयिक निधन से अपर्णा यादव सदमे में हैं. उन्होंने देर रात पति प्रतीक के अंतिम संस्कार की जानकारी देकर एक्स पोस्ट किया.

अपर्णा यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, "अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि 'पद्म विभूषण' पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र एवं हम सभी के प्रिय प्रतीक यादव जी का अंतिम संस्कार कल प्रातः 11:00 बजे बैकुंठ धाम (भैंसाकुंड) में संपन्न होगा. इस दुःखद घड़ी में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है."

प्रतीक जिम संचालक होने के साथ-साथ प्रॉपर्टी का काम भी करते थे. इससे पहले, सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर जी.सी. गुप्ता ने बताया था कि प्रतीक को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था और मृत्यु की पुष्टि होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को सूचित किया गया. प्रतीक को कुछ समय पहले बीमार होने पर यहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन वह कुछ दिनों में तबीयत ठीक होने पर घर लौट आए थे.

अपर्णा से नाराज थे प्रतीक यादव, फिर किया था सुलह का ऐलान

इस साल 19 जनवरी को प्रतीक ने पत्नी अपर्णा यादव पर अपने पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी से तलाक ले लेंगे. उन्होंने हालांकि 28 जनवरी को एक बार फिर अपनी पत्नी के साथ सुलह का ऐलान करते हुए ‘इंस्टाग्राम’ पर एक वीडियो पोस्ट किया था.

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