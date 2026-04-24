महिला आरक्षण: अपर्णा यादव का विपक्ष पर निशाना, 'अपने घर के सभी लोगों को बढाएंगे लेकिन...'

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण बिल फेल होने पर विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि इस बिल को पास करने की कोशिश 1996 से चल रही है. लेकिन बिल पास नहीं हो पाया. तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी. 2003 और 2023 में भी ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि विपक्षियों ने कभी समर्थन ही नहीं किया. हम 2023 की बात क्यों करें, यह बिल 1996 से पास नहीं हो पा रहा है. यह बड़ा गंभीर विषय है कि नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं. अपने घर के सभी लोगों को बढ़ाएंगे लेकिन बाहर के नहीं आ सकते. आम जनमानस की बेटी-बहू नहीं आ सकती.

गोरखपुर के विकास भवन सभागार में शुक्रवार (24 अप्रैल) को समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने ने कहा, ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो बिल फेल हो गया, उसे लेकर सभी महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं. लगातार रैलियों और जनआक्रोश प्रदर्शन के माध्यम नारियों नारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है.''

यह आधी आबादी का मामला था- अपर्णा यादव

उन्होंने आगे कहा, ''विपक्षियों को इस बिल का समर्थन करके उसे पास करवाना चाहिए था क्योंकि यह आधी आबादी का मामला था. यह कोई ऐसा मामला नहीं था जो धर्म, जाति या मजहब विशेष संबंधित हो. यह सारी भारत की महिलाओं का मामला था और इसे पास करना चाहिए था. इसे पास नहीं करने से सभी लोगों में बड़ा आक्रोश है. सभी लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से सहभागिता दर्ज कराई थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष और समस्त गणमान्य मंत्री उसमें मौजूद थे. इसी तरह पूरे देश में लोग अपनी-अपनी तरह से आक्रोश दर्ज करा रहे हैं.''

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सारी बातें कही- अपर्णा यादव

अपर्णा यादव ने ये भी कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से सारी बातें कही हैं. मैं नारी भी हूं और महिला आयोग में उपाध्यक्ष भी हूं. यहां पर जितनी भी जुझारू बहने हैं, उन सभी लोगों ने सुना है. वे समझती हैं कि विपक्षियों को भी उनका संबोधन ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए.''

अपर्णा यादव ने की योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ

अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए गोरखपुर का जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''गोरखपुर बहुत सुंदर हो गया है. इसके लिए वह मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हैं. जो भी व्यक्ति गणमान्य पद पर हो, उसे अपने शहर को सुशोभित करना बहुत बड़ा दायित्व है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को चमकाया है. मैं जनता की तरफ से उन्हें धन्यवाद देती हूं और हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है.''

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