'अंकित के हत्यारे नर्क में', जाट समाज का मुद्दा उठाने पर अखिलेश पर भड़के राजभर

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के दो आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अंकित की जाति के नाम पर राजनीति करना चाहते थे लेकिन उसके हत्यारे नर्क में पहुंच गए.

ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना

कैबिनेट मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और लिखा- ' अखिलेश जी, खबर पता चल गई ना? जिस अंकित बालियान की हत्या पर आप राजनीति करना चाहते थे, उसके हत्यारे वहीं पहुंच गए, जहां उनकी जगह थी, यानी नर्क.

वैसे किसी बेटे की लाश पर जाट लिखकर राजनीति करना संवेदना नहीं, सौदागरी है. हत्या मानवता के ख़िलाफ़ अपराध है, किसी गोत्र की जागीर नहीं. आपको जाट तब याद आया, जब चुनाव आने वाला है. ख़ैर, जनता सब देख रही है. अपनी जाति की राजनीति भी और पुलिस के क़ानून व्यवस्था के राज को भी.'

अखिलेश यादव ने जाटों को लेकर की थी पोस्ट

बता दें कि सपा मुखिया ने अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी सिर्फ वोटों की सगी है. जाट या किसी अन्य समाज की नहीं. आज जो जाट नेता भाजपा के साथ अपने स्वार्थवश खड़े हैं, संपूर्ण जाट समाज उनसे जवाब माँग रहा है. वहीं उन्होंने एनडीए के सहयोगी रालोद प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी के जाट सहयोगी नेता कहां भूमिगत हो गए है, युवा जाट उन्हें तलाश रहे हैं.

सपा मुखिया की इस पोस्ट को लेकर काफी सियासत देखने को मिली थी. बीजेपी और ख़ुद जयंत चौधरी ने अंकित की हत्या को जाट समाज से जोड़े जाने पर आपत्ति जताई थी और सपा मुखिया पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया.

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