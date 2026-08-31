अंकित बालियान मर्डर: पिता सतबीर बोले- 'कहीं मेरी मौत न हो जाए'

उत्तर प्रदेश के शामली में बीती 26 अगस्त को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना के चार दिन बाद भी स्थानीय पुलिस-प्रशासन एक भी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. जिसको लेकर अंकित बालियान के पिता सतबीर सिंह ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि कहीं कार्रवाई का इंतजार करते-करते मेरी मौत न हो जाए.

अंकित बालियान के पिता न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, " हम सीएम योगी को बताना चाहते हैं कि हमने चार दिन का समय दिया था.लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ. फिर एसपी और डीएम आए उन्होंने और समय मांगा और हमने उन्हें समय दिया. लेकिन कब तक हम इस तरह समय देते रहेंगे. हम बहुत बुरी हालत में हैं. मेरा बीटा चला गया, उसकी पत्नी की हालत खराब है, उसे रोज डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है.मैं अपनी बहु और परिवार को लेकर बहुत मुश्किल में हूं.मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के कोई कार्रवाई का इंतजार करते-करते मेरी मौत न हो जाए."

#WATCH | Shamli, UP: Haryanvi singer and actor Ankit Baliyan was shot dead in Shamli earlier this evening while he was leaving a gym.



His father Satbir Singh says, "We wanted to tell CM Yogi that we have given a 4-day time, but we haven't received anything at all. Then SP and… pic.twitter.com/jtyQxuqTSw — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 30, 2026

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जिम से बाहर आते समय हुई थी हत्या

बता दें कि अंकित बालियान 26 अगस्त को शामली में जिम से बाहर आ रहे थे,तभी उनके ऊपर घेरकर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गयी थी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी. यही नहीं हत्यारे पैदल ही घटना के बाद वहां से निकल गए. जिसने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. हमलावरों ने अंकित बालियान के ऊपर 18 राउंड फायरिंग की थी. अंकित ने हरियाणवी और लोक गायकी में पहचान बना ली थी और उनके बड़ी संख्या में फैन फालोइंग है.

गोगी गैंग ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी

अंकित बालियान की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए गोगी गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी का कथित दावा किया और सोनू शाह्पुरिया ने वारदात को अंजाम देने का दावा किया. पुलिस ने कई टीमें इस हत्याकांड के खुलासे के लिए लगा रखी हैं. इलाके के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं. लेकिन चार दिन में पुलिस को कुछ ठोस नहीं मिला है. जिसको लेकर परिजनों का सब्र अब जवाब दे रहा है.

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