अमरोहा में 15 नवंबर से सजेगा गंगा तिगरी मेला, 20 से 23 तारीक तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की परिकल्पना को साकार करते हुए जनपद अमरोहा के पावन तिगरी धाम स्थित गंगा तट पर 15 से 25 नवंबर तक 10 दिवसीय 'गंगा तिगरी मेला 2026' का भव्य आयोजन होने जा रहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग और उत्तर प्रदेश पर्यटन के संयुक्त तत्वावधान में 'संस्कृति एवं आस्था का संगम' थीम पर आधारित इस विशेष आयोजन के दौरान 20 से 23 नवंबर तक चार दिन मुख्य रूप से सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आयोजन होंगे. जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ द्वारा जारी आमंत्रण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विवरण के अनुसार इस दौरान 17 प्रमुख कलाकारों व सांस्कृतिक दलों के साथ 16 अलग-अलग शिक्षण संस्थानों की प्रस्तुतियां आस्था और कला का अनूठा संगम रचेंगी.

दीपदान और शाम 5:30 से 6:30 बजे तक महाआरती

मेले के चार दिवसीय मुख्य आयोजनों का भव्य शुभारंभ 20 नवंबर को विधि-विधान से मां गंगा के पूजन के साथ होगा. तय समय-सारिणी के अनुसार, चारों दिन अपराह्न 4:30 बजे दिव्य गंगा पूजन संपन्न कराया जाएगा. इसके बाद प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच पावन गंगा तट पर दीपदान और गंगा आरती का मुख्य अनुष्ठान होगा. इसमें शाम 6 बजे वाराणसी की तर्ज पर होने वाली भव्य गंगा महाआरती श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी.

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी होंगी मुख्य अतिथि

इस भव्य आयोजन में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. उनके साथ अति विशिष्ट अतिथियों में अमरोहा के सांसद कंवर सिंह तंवर, जिला पंचायत अमरोहा के प्रशासक ललित तंवर, मुरादाबाद की मंडलायुक्त संगीता सिंह भी उपिस्थित रहेंगी. इनके अलावा विधान परिषद सदस्य जयपाल सिंह व्यस्त, सत्यपाल सिंह सैनी व डॉ. हरि सिंह ढिल्लों, धनौरा के विधायक राजीव तरारा, हसनपुर के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी तथा भाजपा जिलाध्यक्ष उदय गिरी गोस्वामी भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे.

बॉलीवुड और ब्रज-कथक की बिखरेगी छटा

मेले में पहुंचने वाले विशाल जनसमूह के लिए राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ-साथ क्षेत्रीय और शास्त्रीय कला का मंच सजाया गया है. शुभारंभ दिवस 20 नवंबर की शाम ब्लू बर्ड्स इंटरनेशनल कॉलेज, धनौरा की प्रस्तुति के साथ इंडियाज गॉट टैलेंट से चर्चित इशिता विश्वकर्मा अपनी म्यूजिकल प्रस्तुति देंगी. इसी शाम अमरोहा की कथक नृत्यांगना तेजस्विनी शिव-दुर्गा नृत्य नाटिका, मथुरा के श्री गीत कृष्ण ब्रज सांस्कृतिक नृत्य तथा धीरेंद्र कुमार पांडे कत्थक एवं लोक नृत्य से समां बांधेंगे. दूसरे दिन 21 नवंबर की शाम इंडियाज गॉट टैलेंट का नृत्य समूह क्रेजीहॉपर्स, प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कुलदीप चौहान, गायक जतिन निगम, गायिका दिव्यांशी मौर्य (एंकर दिव्यांशी गौड़ी) और शास्त्रीय नृत्यांगना ऐश्वर्या वर्मा अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी.

बॉलीवुड नाइट, रामायण, जादू और फूलों की होली से सजेगा मंच

मुख्य महोत्सव के तीसरे दिन 22 नवंबर को सारेगामा विजेता हेमंत बृजवासी अपनी बॉलीवुड नाइट से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे. इसी शाम मेरठ की रुचि बलूनी रामायण पर आधारित प्रस्तुति देंगी, जबकि लखनऊ की रासरंग संस्था एवं ग्रुप विविध लोकनृत्यों और गायक मुरारी लाल तिवारी अपनी गायन कला के माध्यम से संस्कृति के रंग बिखेरेंगे. मुख्य आयोजनों के चौथे दिन 23 नवंबर को हरियाणवी गायक अजय हुड्डा अपनी गायन प्रस्तुति देंगे. वहीं, मुरादाबाद के सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता (जुगनू जादूगर) का रंगीन मायाजाल और राहुल जी का सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र होगा. इसके साथ ही मथुरा के दीपक शर्मा की फूलों की होली, रास एवं भजनों की प्रस्तुति श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर करेगी.

16 विद्यालयों और मेडिकल कॉलेज की 17 प्रस्तुतियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के युवा और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के संकल्प के तहत 21 से 23 नवंबर तक प्रतिदिन अपराह्न 1 से 4 बजे तक स्थानीय विद्यालयों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष सांस्कृतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे. 21 नवंबर को द आर्यन (जोया), इंडन कॉन्वेंट स्कूल (गहरोट, अमरोहा), ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल और शांति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल (मंडी धनौरा) के विद्यार्थी प्रस्तुतियां देंगे.

22 नवंबर को सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल (गेंधुपाल), हिल्टन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (अमरोहा), जे.बी. इंटरनेशनल स्कूल (गजरौला, अमरोहा), श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (चोटीपुर), सिंह बाबा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (गुलड़िया, अमरोहा) तथा राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल (अमरोहा) के विद्यार्थी मंच संभालेंगे. 23 नवंबर को सिंह बाबा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (गुलड़िया, अमरोहा) की दूसरी प्रस्तुति के साथ शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल, राणा इंटरनेशनल स्कूल (अमरोहा), सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल (अमरोहा), लिटिल स्कॉलर्स एकेडमी (अमरोहा) और नोबल पब्लिक स्कूल (अमरोहा) के छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.