उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने परंपरागत सवर्ण वोट बैंक को साधने की चुनौती खड़ी होती दिख रही है. सवर्ण समाज द्वारा लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यूजीसी का विरोध चुनाव में उतर आया है. इसका असर राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में देखने को मिला. जहां यूजीसी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. सामने आए नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है. क्योंकि, अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सामान्य वर्ग का एक हिस्सा बीजेपी से नाराज है. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? यूपी में सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह वर्ग लंबे समय से पार्टी का समर्थक माना जाता रहा है.

सवर्ण समाज को अपेक्षित महत्व नहीं मिलने की शिकायत

वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल के मुताबिक, सामान्य वर्ग का एक हिस्सा दशकों से बीजेपी का समर्थक रहा है. इस वर्ग को उम्मीद रही है कि जिस तरह पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाए हुए है, उसी तरह सामान्य वर्ग के हितों और सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाएगी.

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शुरुआत से ही सभी हिंदू वर्गों को साथ लेकर चलने की राजनीतिक कोशिश की, लेकिन यूजीसी के नियमों को लेकर जिस तरह विरोध सामने आया, उससे सामान्य वर्ग के एक हिस्से में असंतोष बढ़ा है. यूजीसी का मामला अदालत तक पहुंचने के बाद भले ही राजनीतिक रूप से कुछ समय के लिए पीछे चला गया हो, लेकिन इससे पैदा हुई नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

रतन मणिलाल के अनुसार, सामान्य वर्ग के लोगों के बीच यह भावना बढ़ी है कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उनके हितों और अपेक्षाओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है. राजस्थान जैसे राज्यों में सवर्ण जातियों का राजनीतिक प्रभाव रहा है. ऐसे में वहां भी विरोध के स्वर सामने आना बीजेपी के लिए चिंता का विषय है.

समाज के बन गए कई दल

वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले अब उन दलों की संख्या बढ़ गई है जो सर्वण समाज की बात करता है. सवर्ण समाज के अलग-अलग छोटे समूह और संगठन अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हो रहे हैं. पार्टी को आने वाले एक-दो महीनों में ऐसा कदम उठाना होगा, जिससे इस वर्ग का भरोसा कायम रह सके.

एमएलसी चुनाव से राजस्थान तक नाराजगी के संकेत

वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला का कहना है कि उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव के दौरान सर्वण समाज के करीब 53 हजार वोट निरस्त हुए थे. इस मामले में पहले से ही एक वर्ग नाराजगी के संकेत दे चुका है. निरस्त वोटों में बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की थी, जिन्होंने यूजीसी के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थीं. जिसके बाद उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा.

पहले बीजेपी के कुछ रणनीतिकारों का मानना था कि यूजीसी का विरोध केवल सोशल मीडिया तक सीमित है और इसका जमीन पर कोई खास असर नहीं होगा. लेकिन राजस्थान के स्थानीय चुनावों में सामने आए विरोध ने इस धारणा पर सवाल खड़े किए हैं. करणी सेना और उससे जुड़े संगठनों की सक्रियता ने इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है.

ज्ञानेंद्र शुक्ला के मुताबिक, बीजेपी के रणनीतिकारों को पहले से ही इस मुद्दे पर फीडबैक मिल रहा था. अब यूपी के एमएलसी चुनाव और राजस्थान के स्थानीय चुनावों के बाद पार्टी के भीतर इस पर मंथन तेज होना स्वाभाविक है. पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सवर्ण समाज के एक हिस्से की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए.