हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी हत्याकांड: झाड़-फूंक के नाम पर हत्या, ईंटों में बांधकर कुएं में फेंका था तांत्रिक का शव

अमेठी हत्याकांड: झाड़-फूंक के नाम पर हत्या, ईंटों में बांधकर कुएं में फेंका था तांत्रिक का शव

Amethi Murder News: पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थीं, तभी रविवार (11 जनवरी) की सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी. एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि घटना के खुलासे के लिए चार टीमें बनाईं थीं.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Jan 2026 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

अमेठी में चार दिन पहले हुई तांत्रिक विजय सिंह की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया. घटना में शामिल चार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों के पास से चार मोबाइल फोन, मृतक के कपड़े और ईंटें समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं. 

आरोपियों ने घटना को अंजाम देकर मृतक के शव को ईंटों में बांधकर कुएं में फेंक दिया था जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया. घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 25 हजार रुपए का इनाम दिया है.

पूरे मामले पर एक नजर

यह पूरा मामला जायस थाना क्षेत्र के मोजमगंज पुल के पास का है. जहां गुरुवार की सुबह प्रतापगढ़ के रहने वाले व्यवसायी और तांत्रिक का नाले के किनारे सिर कटा हुआ शव मिला था. घटना के बाद एसपी के निर्देश पर एसओजी, सर्विलांस समेत पुलिस की चार टीमें हत्यारों की तलाश में जुटी हुई थी. 

पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थीं, तभी रविवार (11 जनवरी) की सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी. घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपी राजन सोनकर उर्फ निरहू, सौरभ सोनकर, प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर और अजय सोनकर  को गिरफ्तार किया गया, जो जायस कस्बे के ही मोहल्ला गोरियाना के रहने थे. 

पूछताछ में आरोपी ने किया यह खुलासा 

पूछताछ में मुख्य अभियुक्त राजन  सोनकर उर्फ निरहू ने बताया कि वह और उसकी मां विजय सिंह से झाड़-फूंक कराया करते थे. झाड़-फूंक से राजन की तबीयत और बिगड़ने लगी और  झाड़ फूंक में काफी पैसा भी बर्बाद हो गया. इसके बाद भी तांत्रिक द्वारा लगातार उससे पैसे की डिमांड की जाने लगी और जब राजन ने पैसे देने से मना किया तो विजय ने उस पर जिन्न-भूत छोड़ दिया. 

इसी से परेशान होकर उसने अपने साथी सौरभ प्रदीप और अजय के साथ मिलकर योजना बनाई और 7 जनवरी की रात एक वैन को भाड़े पर लिया. शाम को जायस रेलवे स्टेशन रोड पर राजन की मुलाकात विजय सिंह से हुई तो राजन अपनी समस्या विजय सिंह को बताया, इसके बाद विजय सिंह ने कहा कि उसे देवा शरीफ चलना पड़ेगा और राजन तैयार हो गया. 

धारदार हथियार से गर्दन काट दी

सभी लोग रात 10 बजे इकाई ओमनी वैन में सवार होकर वहां से निकले और पहले से तय योजना के तहत मोजमगंज पुल के पास ले गए और गाड़ी में रखे गंडासे से हमला कर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया. मृतक की पहचान छिपाने के लिए धड़ को नाले में फेंक दिया जबकि सिर को एक बोरी में ईंटों के साथ भरकर अपने घर के पास गदहिया तालाब के पास स्थित पुराने कुएं में डाल दिया.

घटना का खुलासा करते हुए एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि घटना के खुलासे के लिए चार टीमों को लगाया गया था. चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा.

पुलिस की सूझबूझ और सच्चाई का पर्दाफाश

घटना के तत्काल बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया था. इस घटना के खुलासे के लिए जायस पुलिस के साथ-साथ एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को लगा दिया था. 

जांच के दौरान फोन कॉल, रिश्ते, पैसों के लेन-देन से लेकर हर कड़ी जोड़ी गई. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में जब सच सामने आया, तो खुद पुलिसकर्मी भी सिहर उठे.

Input By : अखिलेश माही
और पढ़ें

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
Read
Published at : 11 Jan 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS UP Police Pratapgarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास इतने फिदायीन अगर बता दिया तो दुनिया में तहलका मच जाएगा', पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो वायरल
'हमारे पास इतने फिदायीन अगर बता दिया तो दुनिया में तहलका मच जाएगा', आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो वायरल
बिहार
बिहार: गले में मफलर, काला चश्मा, लालू यादव का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल
बिहार: गले में मफलर, काला चश्मा, लालू यादव का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
क्रिकेट
शतक से चूके विराट कोहली, लेकिन तोड़ डाले 5 बड़े रिकॉर्ड; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बनाया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
शतक से चूके विराट कोहली, लेकिन तोड़ डाले 5 बड़े रिकॉर्ड; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बनाया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
Advertisement

वीडियोज

Janhit: हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष...पीएम मोदी को उन्हीं की भाषा में देगा चुनौती? | Romana Isar Khan
Janhit: 2026 में मुमकिन...मुसलमान प्रधानमंत्री बन पाएगा? | Asaduddin Owaisi | Election 2026
Janhit: Owaisi के मुस्लिम PM वाले बयान ने खड़ा कर दिया हंगामा! | Asaduddin Owaisi | Maharashtra News
UP Politics: 2027 का रण...मंदिर से बदलेगा समीकरण? | Kedareshwar Mandir | Akhilesh Yadav
Ankita Bhandari Murder Case: A voice for justice has been raised for the daughter of Uttarakhand. Uttarakhand News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास इतने फिदायीन अगर बता दिया तो दुनिया में तहलका मच जाएगा', पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो वायरल
'हमारे पास इतने फिदायीन अगर बता दिया तो दुनिया में तहलका मच जाएगा', आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो वायरल
बिहार
बिहार: गले में मफलर, काला चश्मा, लालू यादव का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल
बिहार: गले में मफलर, काला चश्मा, लालू यादव का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
क्रिकेट
शतक से चूके विराट कोहली, लेकिन तोड़ डाले 5 बड़े रिकॉर्ड; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बनाया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
शतक से चूके विराट कोहली, लेकिन तोड़ डाले 5 बड़े रिकॉर्ड; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बनाया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
बॉलीवुड
February 2026 Films: फरवरी में फुल रहेंगे थिएटर्स! 'ओ रोमियो', 'वध 2' समेत रिलीज होंगी ये 6 बॉलीवुड फिल्में
फरवरी में फुल रहेंगे थिएटर्स! 'ओ रोमियो', 'वध 2' समेत रिलीज होंगी ये 6 बॉलीवुड फिल्में
विश्व
लंदन में दौड़ते हुए ईरानी दूतावास की बालकनी पर चढ़ा युवक, मुस्लिम क्रांति से पहले का लगा दिया झंडा, देखें वीडियो
लंदन में दौड़ते हुए ईरानी दूतावास की बालकनी पर चढ़ा युवक, इस्लामिक क्रांति से पहले का लगा दिया झंडा, Video
ट्रेंडिंग
नाम में भिखारी और काम बादशाहों वाला, पठानकोट के राजू भिखारी ने गरीबों को बांटे 500 कंबल, हैरान इंटरनेट
नाम में भिखारी और काम बादशाहों वाला, पठानकोट के राजू भिखारी ने गरीबों को बांटे 500 कंबल, हैरान इंटरनेट
यूटिलिटी
बाइक सर्विस की सही टाइमिंग क्या है? गलती की तो होगा भारी नुकसान
बाइक सर्विस की सही टाइमिंग क्या है? गलती की तो होगा भारी नुकसान
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget