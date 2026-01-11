वाराणसी: BHU में NSUI ने निकाला 'मनरेगा बचाओ मार्च', पुलिस ने 20 कार्यकर्ताओं को किया डिटेन

आज वाराणसी में NSUI कार्यकर्ताओं की तरफ से मनरेगा बचाओ मार्च निकालने का ऐलान किया गया था. इसे लेकर वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर से प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय तक भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी.

जैसे ही कार्यकर्ताओं का मार्च विश्वविद्यालय परिसर के सिंह द्वार की तरफ पहुंचा , वाराणसी पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें पकड़कर हिरासत में लिया. जानकारी मिलने तक 20 NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है.

BHU परिसर में लगातार रही हलचल

ABP Live की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान आज दर्जन भर की संख्या में NSUI कार्यकर्ता वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर से मनरेगा बचाओ मार्च निकालकर प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय जाना चाहते थे. तभी उन्हें BHU परिसर में ही सिंह द्वार से पहले हिरासत में लिया.

इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा बल का प्रयोग किया गया. जमकर नारेबाजी और विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए पुलिस ने बस में भरा गया, इस दौरान छात्र इस बात को लेकर आरोप लगाते रहे कि आखिर में क्या वजह है कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है ,वह अपनी बात कहना चाहते हैं.

छावनी में तब्दील रहा वाराणसी का यह क्षेत्र

NSUI छात्रों के इस मार्च के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय से लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर तक वाराणसी पुलिस कमिश्नर और अन्य सीनियर पुलिस अधिकारी लगातार गश्त करते रहे. पैरामिलिट्री फोर्स के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही थी.

बता दें कि मनरेगा को लेकर BHU में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई. साथ ही पुलिस ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारियों को हिरासत में लिया. साथ ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को मार्च निकालने से रोकने की कोशिश की. पूरे दिन पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मशक्कत का सामना करना पड़ा.