अमेठी में कार और बस में भीषण टक्कर, हादसे में 2 की मौके पर मौत, 4 की हालत नाजुक

उत्तर प्रदेश के अमेठी में रविवार (18 जनवरी) की सुबह करीब 9:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बनी स्थित बंद पड़ी स्टील फैक्ट्री के पास, गुवावा मोड़ के निकट हुआ. घने कोहरे और तेज रफ्तार को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है. घटना की सूचना पर स्थानीय विधायक राकेश प्रताप सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना.



प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे रोडवेज की अनुबंधित बस (संख्या UP 44 CT 1246) अमेठी से रायबरेली की ओर जा रही थी. इसी दौरान सामने से आ रही हुंडई वरना कार (संख्या UP 33 BN 9925) एक ट्रक को ओवरटेक करते हुए अचानक बस के सामने आ गई. घने कोहरे के कारण दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और कार दोनों अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरे.

मौके पर मची अफरा-तफरी, ग्रामीणों ने की मदद

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों ने साहस दिखाते हुए बस और कार में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. सूचना मिलने पर UP 112 और पुलिस टीम भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई. कई एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल गौरीगंज भेजा गया.

मृतकों की पहचान

इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में रोडवेज बस में आगे की सीट पर बैठे यात्री दीपक सिंह (45 वर्ष), पुत्र नरसिंह बहादुर सिंह, निवासी अन्नी बैजल, थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी शामिल हैं. वहीं दूसरी मौत हुंडई वरना कार के चालक ऋतुराज यादव (35 वर्ष), पुत्र बाबूलाल यादव, निवासी डिविता, थाना पोखरा, जनपद कौशांबी की हुई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया है.

घायलों की जानकारी

हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों में अर्चना (23 वर्ष), पत्नी राम कश्यप, निवासी सराय भागमानी, थाना गौरीगंज; रेखा (22 वर्ष), पुत्री शिवलाल, निवासी सराय भागमानी; नीरज पांडेय (50 वर्ष), पुत्र दीनानाथ, निवासी डिविता, थाना पोखरा, जनपद कौशांबी तथा सुमन (30 वर्ष), पत्नी अजय यादव, निवासी सिंह, थाना मुंशीगंज, जनपद अमेठी शामिल हैं. सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, जहां पर नीरज पांडेय की गंभीर हालत को देखते हुए एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया है.

पुलिस अधिकारी बोले

सूचना मिलने पर गौरीगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य में जुट गई. पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरीगंज अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है और चार लोग घायल हैं. सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और यातायात को सामान्य कराया गया. फिलहाल शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है.

विधायक ने पहुंचकर बढ़ाया हौसला

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक राकेश प्रताप सिंह जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. साथ ही मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और ढांढस बंधाया.