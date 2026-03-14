उरई में कड़ी सुरक्षा के बीच UP पुलिस SI भर्ती परीक्षा, 9 केंद्रों पर करीब 9600 अभ्यर्थी

उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी SI भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा जालौन जिले के मुख्यालय उरई में शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई. जिले में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां चार पालियों में करीब 9600 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं. प्रत्येक पाली में लगभग 2400 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही अभ्यर्थियों को प्रवेश देना शुरू कर दिया गया.

मोबाइल, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ डिवाइस पर पूरी तरह पाबंदी

प्रशासन ने परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. अभ्यर्थियों के लिए मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ डिवाइस सहित किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. केंद्रों पर प्रवेश से पहले हर अभ्यर्थी की मेटल डिटेक्टर से बारीकी से जांच की जा रही है.

पुलिस लाइन से CCTV लाइव मॉनिटरिंग

परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए हर केंद्र को CCTV कैमरों से लैस किया गया है. उरई स्थित पुलिस लाइन से इन कैमरों के जरिए पूरे परीक्षा परिसर की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है. सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की विशेष नजर है ताकि किसी भी अफवाह या अवांछित गतिविधि पर तुरंत अंकुश लगाया जा सके.

रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क

अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए उरई रेलवे स्टेशन, उरई बस स्टैंड और कालपी बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं. परीक्षा के सफल संचालन के लिए करीब 250 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है और 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट विभिन्न केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं. पूरी परीक्षा प्रक्रिया जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार की कड़ी निगरानी में संपन्न हो रही है. दोनों अधिकारी समय-समय पर विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं.