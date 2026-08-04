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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना पड़ा भारी, विधानसभा से सस्पेंड किए गए MLA सचिन यादव

सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना पड़ा भारी, विधानसभा से सस्पेंड किए गए MLA सचिन यादव

UP Monsoon Session: फिरोजाबाद स्थित जसराना से सपा विधायक सचिन यादव को विधानसभा में सीएम योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 04 Aug 2026 04:15 PM (IST)
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यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को विधानसभा सत्र से निष्कासित कर दिया गया है. आने वाले दो दिनों में विधानसभा सत्र की कार्यवाही में  सचिन यादव नहीं शामिल हो सकेंगे.

विधासनभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने सचिन यादव को लिखे एक पत्र में कहा- मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विधान सभा के दिनांक 04 अगस्त, 2026 के उपवेशन में सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 299 के उप नियम (1) के अन्तर्गत अपराहन 01:25 बजे से पूरे सत्र के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किये गये हैं.

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धरने पर बैठे सचिन यादव

पत्र में कहा गया है अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 299 के उप नियम (1) के अन्तर्गत आप उक्त अवधि में सदन के परिसर, जैसा कि वह उक्त नियमावली के नियम ३ (घ) में परिभाषित है, में प्रवेश नहीं कर सकेंगे तथा सदन व उसकी समितियों की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे.

इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गए.

इससे पहले जब सचिन यादव को विधानसभा से निष्कासित किया गया था तब  उन्होंने abp  news से कहा कि हम चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराना चाह रहे थे. सरकार ने कहा कि ये ताजा मामला नहीं है. इससे ज्यादा ताजा और प्रासंगिक मामला क्या हो सकता है? फोटो पर कहा कि सीएम ने कहा था कि एसआईटी के बाद दूध का दूध, पानी का पानी में क्या आया? लगातार मामला दबाने का काम कर रहे है.

Published at : 04 Aug 2026 03:57 PM (IST)
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