हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी: खेत में बना रहस्यमयी गड्ढा, ग्रामीणों में दहशत, आसपास के गांव से देखने पहुंच रहे लोग

अमेठी: खेत में बना रहस्यमयी गड्ढा, ग्रामीणों में दहशत, आसपास के गांव से देखने पहुंच रहे लोग

UP News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के महमूदपुर गांव में शनिवार की सुबह एक खेत में अचानक 10 फीट से अधिक गहरा और गोलाकार गड्ढा दिखा, जिसे बाद से गांव के लोगो में डर और रहस्य का माहौल बना हुआ है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 03 Jan 2026 07:30 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर मजरे महमूदपुर गांव में शनिवार की सुबह उस समय से सनसनी फैल गई, जब एक महिला किसान के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक एक गहरा और गोलाकार गड्ढा दिखाई दिया.

खेत में यह गड्ढा देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आसपास के कई गांवों से लोग मौके पर पहुंचने लगे. खेत के बीच बना यह गड्ढा लोगों के लिए डर और रहस्य का कारण बना हुआ है.

गड्ढे से खड़ी फसल खराब

ग्रामीणों के अनुसार, सुबह खेत की ओर गए कुछ लोगों ने सबसे पहले इस गड्ढे को देखा. इसके बाद महिला किसान बिट्टन देवी जो इस खेत में खेती कर रहीं थी, उनको इसकी सूचना दी गई. जब बिट्टन देवी मौके पर पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि खेत में खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और उसी स्थान पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसमें पानी भी भरा हुआ है.

इस दृश्य को देखकर वह हैरान और परेशान हो गई और धीरे-धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और आसपास के गांवों के भी लोग इस रहस्यमयी गड्ढे को देखने के लिए पहुंचने लगे. कई लोग इसे प्राकृतिक घटना बता रहे हैं तो कई जमीन धंसने की आशंका जता रहे हैं. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा.

10 फीट से अधिक गहरा हुआ गड्ढा 

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गड्ढे की गहराई करीब 10 फीट से अधिक बताई जा रही है, जबकि इसकी गोलाई लगभग 8 फीट के आसपास है. गड्ढे में भरा पानी लोगों के लिए और अधिक चिंता का विषय बना हुआ है. सूखे खेत में अचानक इस तरह से जमीन का धंस जाना और पानी भर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है.

गड्ढा देख ग्रामीण हैरान

65 वर्षीय ग्रामीण अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि उनका घर इसी स्थान से थोड़ी दूरी पर स्थित है. उन्होंने कहा कि इस जगह पर पहले कभी कोई कुआं या गड्ढा होने की जानकारी नहीं थी. यहां पर ट्रैक्टर चला है, फसल बोई गई है और कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं हुई. अचानक खेत का इस तरह धंस जाना समझ से परे है. उनका कहना है कि यदि इस तरह की घटना दोबारा हुई तो आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है.

महिला किसान ने की प्रशासन से मांग

महिला किसान बिट्टन देवी का कहना है कि खेत में इस समय सरसों और मटर बोई गई थी. इस घटना से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है. वह प्रशासन से मांग कर रही हैं कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और उनकी नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिया जाए. साथ ही, वह चाहती हैं कि गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग कराई जाए ताकि कोई बच्चा या मवेशी इसमें गिर न जाए.

ग्रामीणों में डर का माहौल 

ग्रामीणों में इस बात को लेकर डर बना हुआ है कि कहीं आसपास की जमीन भी कमजोर तो नहीं हो गई है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं कराई गई, तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना हो सकती है. फिलहाल गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं और हर कोई इसका कारण जानना चाहता है.

जरूरत पड़ने पर बाहर से विशेषज्ञ टीम बुलाई जाएगी- एसडीएम

मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी गई, जिसके बाद इस संबंध में अमेठी तहसील के उप जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि जांच के लिए टीम भेजी जाएगी और स्थिति का आकलन किया जाएगा. जांच के बाद आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग सहित अन्य सुरक्षा इंतजाम भी किए जाएंगे.

जरूरत पड़ने पर बाहर से विशेषज्ञ टीम भी बुलाकर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. मगर तब तक, गोपालपुर गांव में खेत के बीच बने इस रहस्यमयी गड्ढे ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है. प्रशासनिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर खेत में अचानक इतना बड़ा गड्ढा कैसे बन गया और इसके पीछे की असली वजह क्या है?

Input By : लोकेश कुमार
Published at : 03 Jan 2026 07:30 PM (IST)
UP NEWS UP Police
इंडिया
महाराष्ट्र
इंडिया
बॉलीवुड
