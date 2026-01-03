यूपी: अब कम पैसे में भी होगी गरीब बेटियों की शादी, वाराणसी में महिलाएं चलाएंगी कल्याण मण्डपम

प्राचीन शहर काशी आस्था के साथ-साथ विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन बीते तीन-चार वर्षो से यह शहर विशेष तौर पर आसपास के जनपद के लिए अब वेडिंग डेस्टिनेशन भी बन चुका है. यहां के बड़े-बड़े लान वाटिका में दूसरे राज्यों से भी लोग अपने बेटे बेटियों की शादी करने के लिए पहुंचते हैं.

हालांकि, इन वैवाहिक स्थलों की शादी लगन में बुकिंग रेट इतनी ज्यादा होती हैं कि सामान्य घर परिवार के लोगों के लिए यहां अपने बेटियों का शादी आयोजन संपन्न कराना इतना आसान नहीं रह जाता. इसी क्रम में अब वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा जनपद के करीब 60 से अधिक ग्राम पंचायत में बेटे बेटियों की शादी के लिए कल्याण मण्डपम् बनाया जा रहा है, जो बेहद कम रुपयों में गरीब परिवार को शादी आयोजन करने के लिए वैवाहिक स्थल प्रदान करेगा.

जनपद के 60 ग्राम पंचायत में कल्याण मण्डपम्

एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी परिवार में शादी के लिए सबसे ज्यादा पैसों का खर्च आयोजन में होता है, हर परिवार अपनी बेटी बेटियों की शादी व्यवस्थित और खूब धूमधाम से करना चाहता है.

बदलते दौर में कुछ लोगों के लिए यह आसान भी नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा जनपद के 60 से अधिक ग्राम पंचायत में कल्याण मण्डपम् बनाया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी समूह की महिलाएं बारात घर के रूप में निभाएंगी. इसके माध्यम से गरीब परिवार को भी अपने बेटे बेटियों की विवाह के लिए एक निर्धारित स्थल मिल सकेगा.

5100 रुपये में बुक किया जाएगा कल्याण मण्डपम्

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति कल्याण मण्डपम् में एक निर्धारित धनराशि 5100 रुपये देकर बुक कर सकेगा. यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में होगी इसमें उन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए टेंट जनरेटर और अन्य मूलभूत व्यवस्था भी अतिरिक्त भुगतान के साथ दी जा सकेगी.