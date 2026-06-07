अमेठी में अवैध खनन पर फिल्मी अंदाज में एक्शन, नायब तहसीलदार ने 3 KM पीछा कर पकड़ी JCB

उत्तर प्रदेश के अमेठी में अवैध खनन पर प्रशासन का फिल्मी अंदाज में एक्शन देखने को मिला, जहां गौरीगंज नायब तहसीलदार अनुश्री त्रिपाठी ने जेसीबी चालक का 3 किलोमीटर तक पीछा कर बुलडोजर को दबोच लिया. मौके से पुलिस ने एक डम्फर को भी पकड़ते हुए अवैध खनन में शामिल चार लोगों को हिरासत में लिया है.दोनो गाड़ियों को सीज कर दिया गया है. प्रसाशन की इस कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.

प्रशासन ने यह कार्रवाई एक सूचना एके आधार पर की थी, जहां मौके पर पहुंचकर टीम को खनन होते मिला, इसके बाद प्रशासन की टीम को देखते ही खनन कर रहे लोग भागने लगे. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, गौरीगंज नायब तहसीलदार अनुश्री त्रिपाठी को गुप्त सूचना मिली कि पचेहरी गांव में बिना अनुमति जेसीबी से अवैध मिट्टी खनन हो रहा है. सूचना मिलते ही वह राजस्व टीम और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचीं. प्रशासन की गाड़ी देख जेसीबी चालक जेसीबी लेकर कच्चे रास्ते पर भाग खड़ा हुआ. लेकिन नायब तहसीलदार ने भी हिम्मत नहीं हारी. सरकारी गाड़ी से उन्होंने जेसीबी का करीब 3 किलोमीटर तक पीछा किया.अंत मे जेसीबी अनियंत्रित होकर गड्ढे में फंस गई जिसके बाद प्रसाशन ने उसे पकड़ लिया.

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मौके से पुलिस ने जेसीबी के साथ ही एक डम्फर को भी पकड़कर सीज कर दिया. पूछताछ में सामने आया कि खेत की उपजाऊ मिट्टी को अवैध रूप से काटकर बेचा जा रहा था.प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अवैध खनन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा. दोषियों पर कठोर कार्रवाई तय है.

खनन माफियाओं में हडकंप

नायब तहसीलदार की इस सख्ती से क्षेत्र के खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है. पूरे मामले पर गौरीगंज कोतवाली प्रभारी रवि सिंह ने बताया कि दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया गया है. मौके से चार लोगों को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है.

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