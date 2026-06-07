हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027 में क्यों पूर्वांचल की 125 सीटें तय करेंगी लखनऊ की सत्ता? वाराणसी बना है केंद्र

यूपी चुनाव 2027 में क्यों पूर्वांचल की 125 सीटें तय करेंगी लखनऊ की सत्ता? वाराणसी बना है केंद्र

UP Election 2027: वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर, मऊ, मिर्जापुर, संतकबीर नगर सहित अलग-अलग जनपद में हमेशा से ही क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रही है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 07 Jun 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी का रास्ता पूर्वांचल से ही गुजरता है और खासतौर पर बीते एक दशक से पूर्वांचल का राजनीतिक केंद्र बनारस माना जाता है. इसलिए एक बात तो साफ है कि जिसने बनारस के साथ-साथ पूर्वांचल जीत लिया उसके लिए लखनऊ का रास्ता बेहद आसान हो गया. कुछ ऐसा ही परिणाम बीते दो विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला है . वैसे इस बार राजनीतिक दलों के साथ-साथ कई राजनेताओं की प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी है.
  
पूर्वांचल के दिलों में किस राजनेता और पार्टी ने जगह बनाई है यह मतदान के बाद ही साफ हो पाएगा लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों लखनऊ की गद्दी के लिए पूर्वांचल और उसका केंद्र बनारस को जीतना महत्वपूर्ण है. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

पूर्वांचल के 25 जिले और 125 सीट 

पूर्वांचल में वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर, मऊ, मिर्जापुर, संतकबीर नगर सहित अलग-अलग जनपद में हमेशा से ही क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रही है. इन सीटों पर उलटफेर बहुमत के परिणाम तक को बदल देते हैं. NDA ने 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाई है. लेकिन फिर भी पूर्वांचल की इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को टक्कर देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी. 

यह भी पढ़ें: देहरादून: बेटे को नकल से रोका तो 'दरोगा' पिता ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों को पीटा, अब FIR दर्ज

राजनीतिक जानकारों की माने तो 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में पूर्वांचल में खास तौर पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है. इस बार 25 जनपद के 125 सीटों पर कोई राजनीतिक दल का सिंबल अथवा बड़े चेहरे का प्रभाव नहीं बल्कि सीधे उम्मीदवारों के बीच चुनावी लड़ाई होगी. पूर्वांचल की इन्हीं सीटों पर भाजपा सपा कांग्रेस के अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना दल  निषाद पार्टी की सक्रियता भी है.

पूर्वांचल के इन्ही सीटों का केंद्र बिंदु वाराणसी है जहां अभी से ही राजनीतिक दलों और राजनेताओं ने अपना अड्डा बनाना शुरू कर दिया है. पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक से लेकर उनके चुनावी सभाएं और जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है. 

जब बनारस से जीत लिया पूर्वांचल

पूर्वांचल का केंद्र कहे जाने वाले बनारस को अधिक महत्वपूर्ण इसी से समझा जा सकता है कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के जीत की पटकथा बनारस से ही लिखी गई थी. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के अंतिम दिनों में यहाँ ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करके न सिर्फ बनारस के आठ विधानसभा के परिणाम अपने पाले में तब्दील कर दिया था, बल्कि पूर्वांचल के ज्यादातर सीटों की सौगात भी NDA को दी थी. ऐसे में इस बार खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल को जितना किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं. 

यह भी पढ़ें: डिंपल यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले- '12 सालों में आत्मनिर्भरता की...'

Published at : 07 Jun 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 में क्यों पूर्वांचल की 125 सीटें तय करेंगी लखनऊ की सत्ता? वाराणसी बना है केंद्र
यूपी चुनाव 2027 में क्यों पूर्वांचल की 125 सीटें तय करेंगी लखनऊ की सत्ता? वाराणसी बना है केंद्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: बेटे को नकल से रोका तो 'दरोगा' पिता ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों को पीटा, अब FIR दर्ज
देहरादून: बेटे को नकल से रोका तो 'दरोगा' पिता ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों को पीटा, अब FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Moradabad News: मुरादाबाद में नाबालिग छात्रा के साथ रेप, 2 लड़कियों ने वीडियो बनाकर की वायरल; 4 पर केस दर्ज
मुरादाबाद में नाबालिग छात्रा के साथ रेप, 2 लड़कियों ने वीडियो बनाकर की वायरल; 4 पर केस दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: किराए के कमरे से 'Coaching King' बनने तक का सफर | Faizal Khan | Patna News
Salman Khan से लेकर Amitabh Bachchan तक, Andre Timmins ने सुनाए IIFA के यादगार पल
E20 Petrol vs Power Petrol | क्या Power Petrol वाकई बेहतर है? #e20petrol #autolive
Maruti Suzuki WagonR : India's first flex fuel car | #marutisuzuki #wagonr #flexfuel #autolive
Big Breaking | Khan Sir Controversy: खान सर के कोचिंग सील को लेकर आई बड़ी खबर |Patna Coaching Firing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, भतीजे अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को मिली ये जिम्मेदारी
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को दी ये जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
बॉलीवुड
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द
इंडिया
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की योग्यता पर उठाया था सवाल, PM मोदी का जिक्र कर शशि थरूर ने दिया जवाब
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की योग्यता पर उठाया था सवाल, शशि थरूर ने दिया जवाब
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
शिक्षा
UGC Net Exam schedule: NTA ने जारी किया UCG NET परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब से कब तक होगी परीक्षा?
NTA ने जारी किया UCG NET परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब से कब तक होगी परीक्षा?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget