अमेठी में 23 साल के युवक की नृशंस हत्या, आरोपियों ने घात लगाकर धारदार हथियार से किया हमला

उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक 23 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. चीख पुकार सुनकर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे आरोपी फरार हो चुके थे. परिजनों ने तत्काल उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है वहीं स्थानीय लोगों आक्रोश देखने को मिल रहा है.

ये घटना मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पिंडारा ठाकुर गांव की है, जहां रहने वाला युवक रत्नेश मिश्र देर रात को शौच के लिए घर से बाहर गया था तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने अचानक उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए. अचानक हुए हमले से रत्नेश सभल भी नहीं पाया और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.

धारदार हथियार से युवक पर हमला

उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण गंभीर रूप से घायल रत्नेश को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिरखाना ले गए. उसकी नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. परिजनों से तहरीर लेकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. तहरीर के आधार पर गांव के ही 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश को घटना का कारण माना जा रहा है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमों का गठन किया गया है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस घटना के बाद पिंडारा ठाकुर गांव आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की वारदात से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है.

पुलिस इस मामले की अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही हैं. पुलिस कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही हैं.

