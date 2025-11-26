अल्मोड़ा में जिलेटिन की छड़ मिलने के मामले में कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी

उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में एक स्कूल के पास की झाड़ियों से पिछले सप्ताह विस्फोटक सामग्री जिलेटिन की छड़ें बरामद होने के मामले में पुलिस ने एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है. अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देवेंद्र पिंचा ने बताया कि चंपावत के निवासी ठेकेदार प्रशांत बिष्ट ने सात साल पहले सड़क निर्माण में चट्टानें तोड़ने के लिए जिलेटिन की छड़ें मंगाई थीं जिन्हें बाद में कमरा खाली करने के दौरान उसके मकान मालिक ने बाहर फेंक दिया.

एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि बिष्ट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस जिलेटिन की छड़ें लाने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है.

झाड़ियों से मिलीं थी जिलेटिन की 161 बेलनाकार छड़ें

दरअसल, सल्ट क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा में 21 नवंबर को स्कूल परिसर की झाड़ियों से जिलेटिन की कुल 161 बेलनाकार छड़ें बरामद की गई थीं. मामले का खुलासा तब हुआ जब विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य सुभाष सिंह को झाड़ियों में कुछ संदिग्ध पैकेट दिखाई दिए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की तथा ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों से बम निरोधक और खोजी कुत्तों के दस्तों को बुलाया.

मामले की जांच के लिए पुलिस की टीमें गठित

पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान पहले एक स्थान से कुछ पैकेट बरामद हुए और इसके बाद उससे 15–20 फुट की दूरी पर कुछ और पैकेट मिले. इन पैकेटों में जिलेटिन की कुल 161 छड़ें बरामद हुईं. छड़ों की बरामदगी के बाद पुलिस ने जिलेटिन के पैकेटों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सील कर दिया. मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा चार (क) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच के लिए चार टीमें गठित की गयीं.

चट्टानों को तोड़ने के लिए मंगाई थी जिलेटिन की छड़ें- SSP

एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि वर्ष 2016-17 में ठेकेदार बिष्ट ने सल्ट क्षेत्र में तीन किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका लिया था और 2018 में रास्ते में आ रही रही चट्टानों को तोड़ने के लिए उसने जिलेटिन की छड़ें मंगाई थीं.

ठेकेदार गिरफ्तार, साथी की तलाश तेज

उन्होंने बताया कि बिष्ट ने उस दौरान स्कूल के पास ही एक मकान में कमरा किराए पर लिया था और उसी में उसने जिलेटिन की छड़ों के पैकेट भी रखवा लिए. करीब दो माह पहले जब यह कमरा खाली किया गया तो उनके मकान मालिक ने कबाड़ के साथ ही पैकेट मे बंद जिलेटिन छड़ों को भी पास की झाड़ियों में फेंक दिया. पिंचा ने बताया कि ठेकेदार की गिरफ्तारी के बाद अब उसके उस साथी की तलाश की जा रही है जो जिलेटिन की ये छड़ें लाया था.