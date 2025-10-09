हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपटाखा कारोबारी को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा, पुलिस ने घर पर चस्पा किया नोटिस

पटाखा कारोबारी को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा, पुलिस ने घर पर चस्पा किया नोटिस

Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज में हाइकोर्ट ने पटाखा कारोबारी कादिर को भगोड़ा घोषित कर दिया है. प्रशासन ने ढोल-नगाड़ों के साथ उसके घर पर नोटिस लगाया है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Oct 2025 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

पटाखा कारोबारी कादिर को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया. शाहगंज थाना क्षेत्र में करोड़ों की ठगी के मामले में फरार चल रहे बड़े पटाखा कारोबारी कादिर के खिलाफ पुलिस ने धारा 82 के तहत कार्रवाई की है. शाहगंज थाने की पुलिस बुधवार को ढोल-नगाड़ों के साथ कादिर के घर पहुंची और अदालत द्वारा जारी नोटिस चस्पा कर उसे भगोड़ा घोषित किया. पुलिस के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में घर के बाहर नोटिस लगाया है.

पुलिस ने घर पर किया नोटिस चस्पा

एसीजेएम-07 की अदालत के आदेश पर शाहगंज पुलिस की टीम ने कादिर के घर के बाहर डुगडुगी बजवाकर मुनादी कराई गई. इस दौरान लोगों को सार्वजनिक रूप से जानकारी दी गई कि आरोपी कादिर पुलिस की पकड़ से बाहर है और अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है. पुलिस ने घर के मुख्य द्वार पर धारा 82 का नोटिस चस्पा की और इसकी पूरी कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड भी तैयार किया.

फरार आरोपी और कोर्ट का आदेश

कादिर के साथ-साथ उसका भतीजा कासिफ और एक अन्य आरोपी भी फरार हैं. पुलिस ने दोनों के घरों पर भी धारा 82 का नोटिस चस्पा कर उन्हें भगोड़ा घोषित किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, तो उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की  की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

धोखाधड़ी और ठगी का मामला

पटाखा व्यापारी कादिर के खिलाफ प्रयागराज समेत कई थानों में धोखाधड़ी से जुड़े के कई मुकदमे दर्ज हैं. उस पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है. शाहगंज थाने में दर्ज एफआईआर में कादिर पर आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 504 (गाली-गलौज), 506 (धमकी देना) और 34 (साझी आपराधिक मंशा) के तहत केस दर्ज है.

अदालत की अगली सुनवाई

इस मामले में कोर्ट पहले ही गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर चुकी है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया. इसके बाद अदालत ने धारा 82 की कार्यवाही का आदेश दिया. अब इस केस में 6 नवंबर 2025 को एसीजेएम-07 की अदालत में अगली सुनवाई नियत की गई है.

यह मामला प्रयागराज के व्यापार जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि अगर आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुए, तो जल्द ही कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी ताकि फरार व्यापारियों पर दबाव बनाया जा सके और ठगी से जुड़े पीड़ितों को न्याय मिल सके.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 09 Oct 2025 10:50 PM (IST)
Tags :
Highcourt UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
Regional Cinema
पंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
पंजाब के 'आयरनमैन' का निधन, सलमान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA में 'सीट' पेंच, Chirag Paswan पर टिकी निगाहें! Seat Sharing
Bihar Election 2025: Tejashwi का 2.5 करोड़ Government Jobs का ऐलान, कितना संभव? Job Promise
Viral Video: Morena में युवक को बेरहमी से पीटा, माफी मंगवाई! | ABP Report
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीटों पर फंसा पेंच, LJP (R) के रुख से NDA में टेंशन! NDA Seat Sharing
Sandeep Chaudhary: रोजगार के वादे और खाली पद, क्या है Bihar के युवाओं का भविष्य? Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
Regional Cinema
पंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
पंजाब के 'आयरनमैन' का निधन, सलमान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
विश्व
ट्रंप को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, नेतन्याहू ने AI-जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर मनाया जीत का जश्न
ट्रंप को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, नेतन्याहू ने AI-जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर मनाया जीत का जश्न
बिहार
कौन हैं प्रीति किन्नर? प्रशांत किशोर ने भोरे सीट से दिया टिकट, लड़कियों की कराती हैं शादी
कौन हैं प्रीति किन्नर? प्रशांत किशोर ने भोरे सीट से दिया टिकट, लड़कियों की कराती हैं शादी
हेल्थ
Oral Hygiene: दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
जनरल नॉलेज
Karva Chauth 2025: हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget