नोएडा इंजीनियर मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, प्राधिकरण, डीएम और पुलिस सहित 6 विभागों को नोटिस

यूपी के नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण, जिला अधिकारी, नोएडा पुलिस समेत 6 विभागों को नोटिस जारी किया है. साथ ही अदालत ने सभी से 17 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि घटना के बाद क्या कदम प्रशासन और प्राधिकरण की तरफ से उठाए गए हैं, उसकी भी जानकारी दी जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस मिलने के बाद एबीपी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां पर युवराज की कार गड्ढे में गिरी थी और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी. युवराज की मौत के बाद घटनास्थल पर ट्रैफिक सेल और पुलिस द्वारा किया गया कार्य दिखा जिसमें - तीव्र मोड़ सूचक, रोड डिलिनेटर (Road Delineator) रोड रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाए गए है. इसके साथ ही पूरी जगह को बेरिकेडिंग भी किया गया है.

कुछ दिन पहले इसी गड्ढे में गिरा था एक ट्रक

हालांकि, हादसे के दौरान ये सवाल बार-बार उठ रहा था कि गड्ढे से पहले जो नाले की दीवार थी, अगर वो टूटी न होती तो शायद युवराज की कार गड्ढे में न गिरती. दरअसल हादसे के कुछ दिन पहले इसी गड्ढे में एक ट्रक गिरा था, जिसकी वजह से नाले की दीवार टूट गई थी, उसके बाद दूसरा हादसा युवराज की कार का हुआ.

हादसे के बाद भी नहीं खुली जिम्मेदारों की नींद

यहां सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इंजीनियर युवराज की मौत को लगभग 40 दिन हो रहे हैं, मगर अभी तक न तो ये दीवार बनी और न ही 2015 से प्रस्तावित हेड रेगुलेटर बनाने की योजना पर कोई काम शुरू हुआ. इससे स्पष्ट होता है कि हादसे के बाद भी संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर संजीदा है. अब देखने वाली बात होगी की जिम्मेदारों की आंख कब खुलती है.