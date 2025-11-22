हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद के चर्चित पूर्व महामंडलेश्वर बिल्डर बाबा को HC से बड़ी राहत, जमानत याचिका मंजूर

गाजियाबाद के चर्चित पूर्व महामंडलेश्वर बिल्डर बाबा को HC से बड़ी राहत, जमानत याचिका मंजूर

Builder Baba News: गाजियाबाद के बिल्डर बाबा सचिन दत्ता, जो करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार थे, को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 22 Nov 2025 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद के चर्चित पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने सचिन दत्ता की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. 7 अक्टूबर 2025 को बिल्डर बाबा गिरफ्तार किया गया था. उसपर गाजियाबाद में करोड़ों रुपये के फ्रॉड और धोखाधड़ी के आरोप केस दर्ज है.

मेरठ की आर्थिक अपराध अनुसंधान (EOW) की टीम ने साल 2016 के धोखाधड़ी मामले में आरोपी सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा को नोएडा से गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ विजयनगर थाने में हिमांशु सिंह नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी.

सचिन दत्ता पर यह गंभीर आरोप

सचिन दत्ता पर आरोप है कि उसने और उसके सहयोगियों ने गाजियाबाद में श्रीबालाजी हाईटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म बनाई थी. इस फर्म ने गाजियाबाद स्थित क्रॉसिंग रिपब्लिक में फॉस्टर हाइट्स हाउसिंग सोसाइटी में ग्राहकों को सस्ते फ्लैट बनाकर बेचने और लालच देकर वादे किए थे. 

एक हफ्ते में छीन ली गई थी महामंडलेश्वर की गद्दी

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जुलाई 2015 में प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी में सचिन दत्ता को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया था. हालांकि अखाड़ा परिषद ने आठ दिन में ही उससे महामंडलेश्वर की पदवी छीनते हुए उसे अखाड़े से निकाल दिया था. आज जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सचिन दत्ता की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. 

2017 से फरार था बिल्डर बाबा

बता दें, EOW की DG मीरा रावत ने कुछ समय पहले ही लखनऊ में मेरठ यूनिट के निरीक्षक मनोज कुमार बिरला को सम्मानित किया था. मनोज बिरला ने अक्टूबर 2025 में बिल्डर बाबा को पकड़ा था, जो साल 2017 से वांछित चल रहा था. बिल्डर बाबा पर गाजियाबाद के विजय नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. वह 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी भी है. 

यह भी पढ़ें: प्रयागराज माघ मेले की तैयारियों में जुटी योगी सरकार, CM ने अधिकारियों के साथ की रिव्यू मीटिंग

Published at : 22 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Advertisement

वीडियोज

नए लेबर कोड लागू | 40 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव | मज़दूरों के लिए नए अधिकार | पैसा लाइव
Kotak Bank Stock Split बड़ी अपडेट! 1:5 Ratio | Retail Investors की Lottery? | Paisa Live
Khabar Filmy Hain : रेखा को देख फैंस और पैप्स रह गए हैरान
Jagadhatri: क्या Shivay करता है Jagadhatri से प्यार?
G20 Summit: G-20 समिट में एक साथ नजर आए PM Modi- Giorgia Meloni | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Regional Cinema
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 की उम्र में ही कहा दुनिया को अलविदा
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की मौत, 37 की उम्र में सड़क हादसे ने ली जान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
शिक्षा
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
Embed widget