अलीगढ़ में ट्रेन पलटाने की साजिश? रेलवे ट्रैक पर रखा गैस सिलेंडर, टला बड़ा हादसा

देश में बढ़े सुरक्षा अलर्ट के बीच रविवार (16 नवंबर) सुबह अलीगढ़ में एक बड़ा रेल हादसा टल गया. दिल्ली-हावड़ा जैसे अत्यंत व्यस्त मार्ग पर एक खाली एलपीजी गैस सिलेंडर पड़ा मिला, जिसे देखकर दिल्ली की ओर जा रही कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन को तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा. यह घटना शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र सीमा फाटक और जेल पुल के बीच हुई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया.

फिलहाल इस घटना को गंभीर शरारत या ट्रेन पलटाने की संभावित साजिश मानते हुए जांच तेज कर दी गई है. एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है. जल्द ही पूरी घटना का खुलासा किए जाने की संभावना है.

ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार, आजमगढ़ से दिल्ली जा रही कैफियत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12225) सुबह करीब 5:20 बजे अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी. इसी दौरान लोको पायलट की नजर खंभा संख्या 1328/17-19 के पास रेल पटरियों पर पड़े एक गैस सिलेंडर पर पड़ी. ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए और ट्रेन को समय रहते रोक लिया. थोड़ी ही देर में रेलवे पॉइंट्समैन मौके पर पहुंचा और पाया कि सिलेंडर पूरी तरह खाली था.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी

घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी, स्थानीय पुलिस, फॉरेंसिक टीम सहित कई सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. शुरू में रेलवे अधिकारियों ने मामले को गोपनीय रखा, लेकिन बाद में इंजीनियरिंग विभाग के पेट्रोलमैन कुलदीप गुप्ता की तहरीर पर थाना बन्नादेवी में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया. उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के अनुसार, मामले की गहन जांच की जा रही है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

रेलवे ट्रैक पर खाली सिलेंडर मिलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. यह क्षेत्र शहर की आबादी के बीच स्थित है, जहां सुरक्षा के लिहाज से ऐसी घटना बेहद चिंताजनक है. यह जांच की जा रही है कि सिलेंडर गलती से फेंका गया या किसी ने जानबूझकर ट्रैक पर रखा. यदि यह किसी की शरारत थी, तो भी यह अत्यंत खतरनाक कदम है और यदि किसी साजिश में रखा गया था, तो इसका मकसद ट्रेन को नुकसान पहुंचाना हो सकता है. सुरक्षा एजेंसियों ने इस एंगल को भी जांच में शामिल किया है.

इस घटना के बाद रेलवे, पुलिस और फॉरेंसिक विभाग ने संयुक्त जांच रिपोर्ट तैयार की है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि सिलेंडर रखने वाले व्यक्ति तक पहुंचा जा सके.

