हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: जमीन विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, फायरिंग में बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल

अलीगढ़: जमीन विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, फायरिंग में बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल

Aligarh News: मृतक परिवार की महिला बृजेश ने बताया कि प्लॉट को लेकर रंजिश चली आ रही है. इसी रंजिश के चलते गुरुवार की दोपहर आरोपियों ने फायरिंग कर दी. जिसमें बेटे की मौत हो गयी और पिता घायल है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 18 Dec 2025 06:44 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में थाना बन्नादेवी क्षेत्र के बरौला बाईपास सतत सर्वोदय नगर में गुरूवार दोपहर उस वक़्त सनसनी फ़ैल गयी, जब जमीनी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. जिसमें पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिता-पुत्र को मेडिकल कॉलेज भिजवाया,जहां डॉक्टरों ने बेटे को मृत घोषित कर दिया. जबकि पिता की हालत नाजुक बनी हुई है.घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फ़ैल गयी.

वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सुबूतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि घटना में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा. तनाव की स्थिति देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.

क्या है पूरा मामला ?

मृतक परिवार की महिला बृजेश ने बताया कि प्लॉट को लेकर रंजिश चली आ रही है. इसी रंजिश के चलते गुरुवार की दोपहर उसके ही परिवार के एक पक्ष लोग उनके पास पहुंचे और वहीं बैठकर शराब का सेवन किया. जहां उसके ससुर नें उन लोगों से अपने प्लॉट का बैनामा कराने की बात कही. इस पर उन लोगों नें उसके ससुर से कहा पहले हमारा मकान बन जाने दो उसके बाद उनके भी प्लॉट का बैनामा करा देंगे. आरोप है कि यही बात उसके ही परिवार के लोगों को नगावार गुजरी और उन्होंने उसके ससुर के साथ मारपीट करते हुए ईंटों से हमला कर दिया. पिता पर किए जा रहे हमले की सूचना पर जब उसका बेटा उनको बचाने के लिए मौके पर पहुंचा. तो उक्त लोगों नें तमंचे निकाल कर कई राउंड फायरिंग करते हुए दोनों पिता-पुत्र को गोली मार दी.

गोलीकांड में सोनू और सर्वेश को गोली लगी. गोली लगने से बेटे की मौत हो गई और पिता गोली लगने के बाद घायल हो गया.

पुलिस ने शुरू की छानबीन

गोलीकांड की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि कोतवाली बन्नादेवी क्षेत्र में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा था. इसी प्रॉपर्टी विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच हॉट टॉक हो गई और इसी हॉट टॉक के दौरान एक पक्ष नें दूसरे पक्ष के लोगों पर गोली चला दी. सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया.

गोली लगने से घायल हुए पिता-पुत्र को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. पुत्र की गोली लगने से मृत्यु हो गई. पिता का उपचार जारी है और उसकी स्थिति नियंत्रित  बताई जा रही है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज मे आरोपियों का चिन्हित करते हुए उनकी तलाश की जा रही है. आरोपियों की धर पकड़ और दबिश के लिए पुलिस के तीन टीम गठित कर उनकी तलाश में जुट गई है.

तीन लोगों को हिरासत में लिया गया

एसपी ग्रामीण ने बताया कि पुलिस द्वारा पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाना बन्नादेवी पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है. पुलिस की प्रथम दृष्टिया जांच में सामने आया है कि तीन लोगों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी. जिसमें दो लोगों को गोली लगी है. एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दूसरे व्यक्ति का इलाज जारी है. मौके से तीन लोगों को हिरासत में लेते हुए पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है. आरोपियों को जल्द ही हिरासत में लेकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

Published at : 18 Dec 2025 06:44 PM (IST)
