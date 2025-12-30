हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लगे रोक, मीट के लिए मिले अलग से वाहन, DM को सौंपा गया पत्र

अलीगढ़: मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लगे रोक, मीट के लिए मिले अलग से वाहन, DM को सौंपा गया पत्र

Aligarh News:अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ के बैनर तले गैर राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ में मीट फैक्ट्रियों के कानूनी अवैध संचालन की जांच, अवैध इकाइयों पर कार्रवाई की मांग की है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Updated at : 30 Dec 2025 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीते दिनों मीट को ले जा रहे युवकों के साथ की गई मारपीट के बाद अब गैर राजनीतिक संगठनों व मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा मोर्चा खोलते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. साथ ही इन लोगों के द्वारा मांग की गई है कि मीट फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की जाए, जो मीट फैक्ट्री बिना किसी मानक के अवैध तरीके से चल रही हैं.

इस मांग को लेकर जिलाधिकारी अलीगढ़ को एक मांग पत्र सौंपा गया है. जिसमें गैर राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी व मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है. जिलाधिकारी अलीगढ़ की ओर से निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ आया आगे

अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ के बैनर तले गैर राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ में मीट फैक्ट्रियों के कानूनी अवैध संचालन की जांच, अवैध इकाइयों पर कार्रवाई, उनसे उत्पन्न भीड़ हिंसा  व रोकथाम तथा नजदीकी थाना/पुलिस चौकी स्तर पर सीसीटीवी निगरानी एवं मिनी कंट्रोल रूम की स्थापना कर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने को लेकर अलीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन किया गया है.

जिसमें बताया गया कि जनपद में हाल के समय में मीट व्यापार से जड़े छोटे व्यापारियों एवं श्रमिकों के साथ भीड द्वारा हर रोज  हिंसक घटनाएँ अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं, जो कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करती हैं. जोकि नागरिकों को प्राप्त समानता, वैध व्यापार की स्वतंत्रता तथा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का भी स्पष्ट हनन करती हैं. यदि प्रशासन ऐसे वैध व्यापारियों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित मीट फैक्ट्रियों अथवा व्यवसायिक उपक्रमो का संचालन बंद किया जाना आवश्यक है. ताकि किसी भी निर्दोष नागरिक के जीवन एवं सुरक्षा से समझौता न हो.

मई में व्यापारियों को पीटा गया था

संगठन के पदाधिकारियों ने बताया दिनांक 24-25 मई 2025 को थाना हरदुआगंज क्षेत्र के ग्राम अलहदाद में चार लाइसेंसधारी मीट व्यापारियों नदीम, अकील अरबाज एवं कदीम पर मात्र संदेह के आधार पर भीड़ दवारा मारपीट की गई थी. इसके विरोध में तमांम संगठनों के द्वारा अलीगढ़ में प्रदर्शन किया. लेकिन अब गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से फैक्ट्री से निकलने वाले मीट के लिए कैमरे लगी हुई कार मुहैया कराने की बात कही है.

मुस्लिमों के साथ बढ़ रहीं घटनाएं

जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी ने कहा, “हर रोज मॉब्लीचिंग के नाम पर मुसलमान के साथ मारपीट की जा रही है. अलीगढ़ में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं. इस पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले अवैध तरीके से कटान करने वाली मीट फैक्ट्री पर तालाबंदी की कार्रवाई, अलीगढ़ डीएम द्वारा की जाए.” इसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया साथ ही मांग की गई है कि जल्द से जल्द मीट फैक्ट्री से निकलने वाली कारों पर कैमरे लगवाए जाएं जिससे दबे कुचले लोगों पर भीड़ के द्वारा मारपीट जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.

इसके अलावा एक और मांग की गयी है, जिसमें फैक्ट्री में जिस जगह से मीट निकलता है उस जगह पर भी कैमरे लगाए जाएं. जिससे  साबित हो यह मीट भैंस का है या फिर  किसी और जानवर का. इन मांगों पर अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

और पढ़ें
Published at : 30 Dec 2025 09:16 PM (IST)
Tags :
Mob Lynching UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में एक्शन
लखनऊ: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में एक्शन
विश्व
'क्या अब मेरा निर्वासन खत्म होगा?', खालिदा जिया के निधन के बाद तसलीमा नसरीन ने पूछा; बांग्लादेश से कर दी ये डिमांड
'क्या अब मेरा निर्वासन खत्म होगा?', खालिदा जिया के निधन के बाद तसलीमा ने पूछा; कर दी ये डिमांड
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों के आकड़ों पर क्यों खामोश है सरकार | Seedha Sawal | PM Modi | ABP News
बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? Sandeep Chaudhary ने पूछ लिया सीधा सवाल
3I ATLAS के निशाने पर है सूरज? | ABPLIVE
News Year 2026: नए साल के जश्न पर अब सनातन वाला बैरियर! | ABP News
UP Politics: यूपी BJP अध्यक्ष Pankaj Chaudhary की CM Yogi से मुलाकात | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में एक्शन
लखनऊ: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, जमीन कब्जाने के मामले में एक्शन
विश्व
'क्या अब मेरा निर्वासन खत्म होगा?', खालिदा जिया के निधन के बाद तसलीमा नसरीन ने पूछा; बांग्लादेश से कर दी ये डिमांड
'क्या अब मेरा निर्वासन खत्म होगा?', खालिदा जिया के निधन के बाद तसलीमा ने पूछा; कर दी ये डिमांड
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
टेलीविजन
अमाल मलिक संग अफेयर की खबरों पर मालती चाहर ने किया रिएक्ट, कहा- 'उसने मेरा नंबर लिया था'
अमाल मलिक संग अफेयर की खबरों पर भड़कीं मालती चाहर, कहा- 'मुझे अब बख्श दो'
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
विश्व
न शहबाज शरीफ न आसिम मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान से कौन जाएगा बांग्लादेश?
न शहबाज, न मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में PAK से कौन जाएगा बांग्लादेश?
जनरल नॉलेज
Punishment For Faking Own Death: खुद की मौत का नाटक करने पर कितनी मिलती है सजा, जान लें क्या है कानून?
खुद की मौत का नाटक करने पर कितनी मिलती है सजा, जान लें क्या है कानून?
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget