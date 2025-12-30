अलीगढ़: मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लगे रोक, मीट के लिए मिले अलग से वाहन, DM को सौंपा गया पत्र

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीते दिनों मीट को ले जा रहे युवकों के साथ की गई मारपीट के बाद अब गैर राजनीतिक संगठनों व मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा मोर्चा खोलते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. साथ ही इन लोगों के द्वारा मांग की गई है कि मीट फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की जाए, जो मीट फैक्ट्री बिना किसी मानक के अवैध तरीके से चल रही हैं.

इस मांग को लेकर जिलाधिकारी अलीगढ़ को एक मांग पत्र सौंपा गया है. जिसमें गैर राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी व मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है. जिलाधिकारी अलीगढ़ की ओर से निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ आया आगे

अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ के बैनर तले गैर राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ में मीट फैक्ट्रियों के कानूनी अवैध संचालन की जांच, अवैध इकाइयों पर कार्रवाई, उनसे उत्पन्न भीड़ हिंसा व रोकथाम तथा नजदीकी थाना/पुलिस चौकी स्तर पर सीसीटीवी निगरानी एवं मिनी कंट्रोल रूम की स्थापना कर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने को लेकर अलीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन किया गया है.

जिसमें बताया गया कि जनपद में हाल के समय में मीट व्यापार से जड़े छोटे व्यापारियों एवं श्रमिकों के साथ भीड द्वारा हर रोज हिंसक घटनाएँ अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं, जो कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करती हैं. जोकि नागरिकों को प्राप्त समानता, वैध व्यापार की स्वतंत्रता तथा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का भी स्पष्ट हनन करती हैं. यदि प्रशासन ऐसे वैध व्यापारियों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित मीट फैक्ट्रियों अथवा व्यवसायिक उपक्रमो का संचालन बंद किया जाना आवश्यक है. ताकि किसी भी निर्दोष नागरिक के जीवन एवं सुरक्षा से समझौता न हो.

मई में व्यापारियों को पीटा गया था

संगठन के पदाधिकारियों ने बताया दिनांक 24-25 मई 2025 को थाना हरदुआगंज क्षेत्र के ग्राम अलहदाद में चार लाइसेंसधारी मीट व्यापारियों नदीम, अकील अरबाज एवं कदीम पर मात्र संदेह के आधार पर भीड़ दवारा मारपीट की गई थी. इसके विरोध में तमांम संगठनों के द्वारा अलीगढ़ में प्रदर्शन किया. लेकिन अब गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से फैक्ट्री से निकलने वाले मीट के लिए कैमरे लगी हुई कार मुहैया कराने की बात कही है.

मुस्लिमों के साथ बढ़ रहीं घटनाएं

जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी ने कहा, “हर रोज मॉब्लीचिंग के नाम पर मुसलमान के साथ मारपीट की जा रही है. अलीगढ़ में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं. इस पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले अवैध तरीके से कटान करने वाली मीट फैक्ट्री पर तालाबंदी की कार्रवाई, अलीगढ़ डीएम द्वारा की जाए.” इसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया साथ ही मांग की गई है कि जल्द से जल्द मीट फैक्ट्री से निकलने वाली कारों पर कैमरे लगवाए जाएं जिससे दबे कुचले लोगों पर भीड़ के द्वारा मारपीट जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.

इसके अलावा एक और मांग की गयी है, जिसमें फैक्ट्री में जिस जगह से मीट निकलता है उस जगह पर भी कैमरे लगाए जाएं. जिससे साबित हो यह मीट भैंस का है या फिर किसी और जानवर का. इन मांगों पर अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है.