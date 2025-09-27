'सरकार की विदेश नीति हुई फेल...', ट्रंप के 100 प्रतिशत टैरिफ ऐलान पर अखिलेश यादव का हमला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाइयों पर सौ फीसदी टैरिफ लगा दिया है. 1 अक्टूबर से ये दरें लागू हो जाएंगी. जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था का चोट पहुंच रही हैं. बीजेपी की विदेश नीति पूरी तरह असफल हो गई हैं.

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से लगातार हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंच रही हैं और लगातार टैरिफ की वजह से हमारा व्यापार संकट में जा रहा है. जितना संकट और परेशानियां पैदा हो रही हैं उतना बीजेपी की विदेश नीति विफल होती दिख रही है. यह उनकी विफलता है कि जिसकी वजह से हमारे व्यवसाय, व्यापार और हमारे देश को नुकसान हो रहा है.

'केंद्र सरकार की विदेश नीति हुई फेल'

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 50-100% टैरिफ होगा तो हमारे व्यापारी और कारोबारी क्या करेंगे? उनका क्या हाल होगा. अभी यूपी में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक व्यापार मेला हुआ ताकि यूपी में निवेश आए. ये प्रयास पहले दिन से शुरू होने चाहिए थे.

इस सरकार ने 9 साल तक क्या किया? और केंद्र सरकार ने कितना सहयोग किया? और जीएसटी में जो बदलाव आ रहा है, इन्हें नौ साल तक पता ही नहीं था कि ये गरीबों के लिए कितना नुक़सानदेह है.

जिस तरह का जीएसटी लागू हुआ है बहुत से व्यापारी और काम करने वाले व्यापारियों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा जीएसटी का. एक हाथ से जीएसटी को कम किया जा रहा है और दूसरे हाथ से बढ़ाया जा रहा है. मुनाफा कम नहीं हो रहा है.

जहां विदेश नीति विफल हो गई है. अब भारत के लोगों को दवाईयां सस्ती मिलेंगी. सवाल मुनाफे का है जब तक मुनाफा कम नहीं होगा. तब तक महंगाई से राहत नहीं मिलेगी. एक तरफ़ जीएसटी कम हो रही हैं दूसरी तरफ़ बढ़ा रहे हैं.

अमेरिका ने लगाया 100 फ़ीसद टैरिफ

बता दें कि अमेरिका ने जिस तरह से दवाइयों पर सौ फ़ीसद तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. उससे भारत के फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री को काफी नुक़सान होगा. यहीं नहीं इस टैरिफ की वजह से लाखों लोगों की नौकरियों पर भी खतरा मंडराने लगा है.

