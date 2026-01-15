हरिद्वार कुंभ क्षेत्र और आसपास के गंगा घाटों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग लगातार तेज होती जा रही है. श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि अहिंदू प्रवेश निषेध की बात की जा रही है, तो वह किसी एक संस्थान तक सीमित नहीं है. ये सभी के लिए हैं.

नितिन गौतम ने कहा कि चाहे कोई सरकारी विभाग हो, संस्थान हो या मीडिया कर्मी हो, कोई भी अहिंदू व्यक्ति कुंभ क्षेत्र और हर की पौड़ी में प्रवेश न करे—यही उनकी स्पष्ट अपील है. उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा, मां गंगा की धार्मिक अस्मिता और हर की पौड़ी की पवित्र व्यवस्था सर्वोपरि है.

गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक की मांग

श्री गंगा सभा ने एक बार फिर से 1916 के म्युनिसिपल बायलॉज को दोहराया और कहा कि ये हमारी भावनाओं के आधार पर बने हैं और संवैधानिक अधिकारों के तहत इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए.

नितिन गौतम ने हाल ही में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग भेष बदलकर क्षेत्र में प्रवेश कर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मांग की कि हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर गैर-हिंदू प्रवेश निषेध के बोर्ड लगाए जाएं, कानून और प्रशासन पूरी तरह सजग रहे और क्षेत्र की पवित्रता बनी रहे.

'किसी गैर हिन्दू की ड्यूटी भी न लगाई जाए'

उन्होंने बताया कि इस विषय पर उनकी लगभग सभी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है और उनसे यह भी अपील की गई है कि उनके अधीनस्थ कोई भी गैर-हिंदू कर्मचारी इस क्षेत्र में तैनात न हो. साथ ही जिला सूचना अधिकारी और मीडिया संस्थानों से भी आग्रह किया जाएगा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर-हिंदू पत्रकारों की ड्यूटी न लगाई जाए.

गंगा सभा अध्यक्ष ने सभी सनातनियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह मुद्दा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और मां गंगा की मर्यादा से जुड़ा हुआ है. बता दें कि अभी हाल ही में गंगा घाट पर दो शेख की वेश भूषा धारण किए युवकों की वीडियो भी वायरल हुए थे, जिस पर भी गंगा सभा ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया.

हर के पैड़ी पर दो शेखों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था हालांकि बाद में पुलिस ने जब जांच की दोनों युवक हिन्दू निकले और वो हरिद्वार के ही रहने वाले थे. उन्होंने यूट्यूब पर व्यूज और लाइक्स की वजह से ऐसी वीडियो बनाई थी. बाद में पुलिस की चेतावनी पर उन्होंने दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की माफी भी मांगी.