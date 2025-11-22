'हम भी मंदिर बना रहे हैं...', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव

समजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों पर बात की. इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने टीएमसी विधायक के बंगाल में मस्जिद बनाने के बयान पर कहा कि वो अलग तरह की बात कही गई होगी, कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थल बना सकता है. हम भी इटावा में मंदिर बना रहे हैं, दूर पहाड़ों से साजिश कराई गई, ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है. हम जब इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना रहे थे तब उत्तराखंड से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वहां के मुख्यमंत्री से मेरा विरोध कराया गया.

वहीं तेजस फाइटर जेट हादसे पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम बोल देंगे तो देश के खिलाफ बोल दिया कहा जाएगा. सपा चीफ ने कहा कि हमने एक पायलट खो दिया. वहीं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के बयान पर पूर्व सीएम ने कहा कि उनका ज्यादा पता होगा समझदार विधायक हैं हमारे, तैयारी से करनी चाहिए, हमने पायलट खो दिया, कितनी बड़ी घटना है.

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीएलओ की आत्महत्या के मामले पर कहा कि बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं दी गई, अब दबाव बन रहा. 99.48% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर्म पर आज कितने का बंटा फॉर्म ? विकास नहीं किया अब नया तरीका बना दिया SIR. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि पहले 500mg में बुखार ठीक हो जाता था, बीजेपी राज में 650 लेनी पड़ी रही तब भी ठीक नहीं हो रहा, खांसी की दवा भी खराब आ रही. बीजेपी या तो पुरानी बात करेगी या 25 साल बाद की बात करेगी, आज की बात नहीं करते. वहीं आजम खान की हालत के मामले पर अखिलेश ने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से कहेंगे.

