समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि उनके वस्त्र देखकर हम धोखा खा रहे हैं, गीता में लिखा है कि माया में रहकर माया से दूर हो और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी. गुरुनानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता.

सपा चीफ ने कहा कि शंकराचार्य के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? वहीं अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस समय शिखा को पकड़कर अपमानित किया जा रहा था, उस वक्त ये लोग कहां थे. उसी समय संगम किनारे जाना चाहिए था, शंकराचार्य धरने पर बैठे रहे, सर्दी पड़ रही थी.

वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगे आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये रामभद्राचार्य जी का चेला है तो मुझसे गलती हुई, हमने कभी रामभद्राचार्य जी पर 420वीं का मुकदमा वापस लिया था, हमें उन्हें जेल भेज देना चाहिए था. कभी-कभी विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं. इस तरह के घटिया आरोप लगवाएंगे आप? ये सरकार बचने वाली नहीं है, जनता ने तो अस्वीकार कर दिया है. जनता वोटिंग का इंतजार कर रही है, जितनी पीड़ी बढ़ेंगी, उतना पीडीए बढ़ेगा.

वहीं सीएम योगी के जापान दौरे पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जापान जा रहे हैं, क्योटो नहीं जा रहे हैं. कम से कम जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में क्या काम करना था और क्या काम नहीं कर पाए. वहीं बदायूं मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले सोशल मीडिया पर जान बूझकर डालते हैं ताकि नफरत फैले.

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने गोरखपुर पर बात करते हुए कहा कि क्या इलाज चल रहा है वहां पर? केवल गोरखधंधा चल रहा है, 19 लोगों की आंखें चली गईं. वहीं गोमाता के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हमारी गोशाला में कितनी गाय हैं. हम लोग लगातार सेवा कर रहे हैं, बीजेपी वाले कभी भी पहली रोटी गाय को नहीं खिलाते हैं, वे पहले खुद खाते हैं. पेट भरने के बाद कुछ बच जाता है तो गाय को देते हैं, पॉलीथीन खिलाते हैं गाय को ये लोग.