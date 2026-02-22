हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'वस्त्र पहनने और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता', CM के जापान दौरे पर भी अखिलेश यादव का तंज

'वस्त्र पहनने और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता', CM के जापान दौरे पर भी अखिलेश यादव का तंज

UP News: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगे आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये रामभद्राचार्य जी का चेला है तो मुझसे गलती हुई, हमने कभी रामभद्राचार्य जी पर 420वीं का मुकदमा वापस लिया था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 22 Feb 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि उनके वस्त्र देखकर हम धोखा खा रहे हैं, गीता में लिखा है कि माया में रहकर माया से दूर हो और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी. गुरुनानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता.

सपा चीफ ने कहा कि शंकराचार्य के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? वहीं अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस समय शिखा को पकड़कर अपमानित किया जा रहा था, उस वक्त ये लोग कहां थे. उसी समय संगम किनारे जाना चाहिए था, शंकराचार्य धरने पर बैठे रहे, सर्दी पड़ रही थी.

वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगे आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये रामभद्राचार्य जी का चेला है तो मुझसे गलती हुई, हमने कभी रामभद्राचार्य जी पर 420वीं का मुकदमा वापस लिया था, हमें उन्हें जेल भेज देना चाहिए था. कभी-कभी विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं. इस तरह के घटिया आरोप लगवाएंगे आप? ये सरकार बचने वाली नहीं है, जनता ने तो अस्वीकार कर दिया है. जनता वोटिंग का इंतजार कर रही है, जितनी पीड़ी बढ़ेंगी, उतना पीडीए बढ़ेगा.

वहीं सीएम योगी के जापान दौरे पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जापान जा रहे हैं, क्योटो नहीं जा रहे हैं. कम से कम जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में क्या काम करना था और क्या काम नहीं कर पाए. वहीं बदायूं मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले सोशल मीडिया पर जान बूझकर डालते हैं ताकि नफरत फैले.

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने गोरखपुर पर बात करते हुए कहा कि क्या इलाज चल रहा है वहां पर? केवल गोरखधंधा चल रहा है, 19 लोगों की आंखें चली गईं. वहीं गोमाता के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हमारी गोशाला में कितनी गाय हैं. हम लोग लगातार सेवा कर रहे हैं, बीजेपी वाले कभी भी पहली रोटी गाय को नहीं खिलाते हैं, वे पहले खुद खाते हैं. पेट भरने के बाद कुछ बच जाता है तो गाय को देते हैं, पॉलीथीन खिलाते हैं गाय को ये लोग.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Yogi Adityanath Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Shankaracharya Avimukteshwaranand SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वस्त्र पहनने और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता', CM के जापान दौरे पर भी अखिलेश यादव का तंज
'वस्त्र पहनने और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता', CM के जापान दौरे पर भी अखिलेश यादव का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इमरान मसूद का BJP सरकार पर हमला, AI समिट को बताया तमाशा, बोले- अमेरिका के सामने किया सरेंडर
इमरान मसूद का BJP सरकार पर हमला, AI समिट को बताया तमाशा, बोले- अमेरिका के सामने किया सरेंडर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जाने-अनजाने में हुआ विवाद', शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मांगी माफी
'जाने-अनजाने में हुआ विवाद', शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मांगी माफी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागेश्वर में 3 लाख के बिजली बकाया पर सियासत तेज, UPCL की लिस्ट में मंत्री रेखा आर्य का भी नाम
बागेश्वर में 3 लाख के बिजली बकाया पर सियासत तेज, UPCL की लिस्ट में मंत्री रेखा आर्य का भी नाम
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जोधपुर: शादी के दिन दो बहनों की मौत से हड़कंप, सुसाइड का दावा, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार
जोधपुर: शादी के दिन दो बहनों की मौत से हड़कंप, सुसाइड का दावा, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार
विश्व
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने शुरू की सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से तनाव के बीच US ने शुरू की सैनिकों की शिफ्टिंग
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
इंडिया
Odisha: शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
जनरल नॉलेज
Sudarshan Chakra Air Defence: क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
नौकरी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget