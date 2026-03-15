'किसी बात को लेकर नाराजगी होगी लेकिन...', मायावती के सवाल पर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा संकेत

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई मसलों पर अपनी बात रखी है. मायावती को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने नरम रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि वो सारे दलितों और पिछड़ों का सम्मान करते हैं, किसी बात को लेकर नाराजगी होगी लेकिन उनका सम्मान करते हैं. पिछली बार जो गठबंधन टूटा था उसका ठीकरा अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फोड़ा.

2027 में चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, ''बुलडोजर पर दिमाग नहीं होता, बस उसका ड्राइवर बदल जाएगा. बदलाव आप यही देखेंगे, हम सीएम बन जाएंगे. आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में हम 'इंडिया' अलायंस को समर्थन देंगे. असम में एक सीट मांगी है, नहीं हुआ तो समर्थन करेंगे.''

बीजेपी SIR नहीं लाई, NRC लाई थी- अखिलेश यादव

एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में तो आज गैस सिलेंडर ऑनलाइन बुक कीजिए Error दिखाता है. एसआईआर के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने कहा, ''बीजेपी SIR नहीं लाई, NRC लाई थी. यूपी के लोग यह समझ गए थे, कभी नंदलाल और कभी दशरथ की बात कर रहे थे. मैने देखा कि यूपी उपचुनाव में जैसे बीजेपी वालों ने लूट किया और चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा था.''

यूपी पुलिस SI प्रश्न विवाद पर क्या बोले अखिलेश यादव?

यूपी पुलिस एसआई परीक्षा के प्रश्न को लेकर उन्होंने कहा, ''ये अंडरग्राउंड लोग कर क्या रहे हैं? इनको ध्यान देना चाहिए कि यह लोग कर क्या कर रहे हैं. अंडरग्राउंड लोग कैसा पेपर बना रहे हैं? पेपर लीक करना इस सरकार की पुरानी आदत है.''

यूपी के सीएम आखिरी वक्त पर MOU कर रहे- अखिलेश यादव

उन्होंने आगे कहा, ''हमारे यूपी के सीएम आखिरी वक्त पर MOU कर रहे हैं. इन्होंने यह महाराष्ट्र से सीखा है. अपने लोगों को ले जाएं. जो सपा के दौरान डील थी वही तो किया है. कुछ नया नहीं किया है. भारत के ही लोग दूसरी धरती पर जाकर MOU कर रहे हैं. यह जमीन पर कितना हकीकत है. देश के पीएम को उत्तर प्रदेश की जनता ने भी वोट दिया है तो उनसे हिसाब तो मांगेगी.

राज ठाकरे से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने ये भी कहा, ''राज ठाकरे से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, यह सिर्फ वोट लेने का तरीका हो सकता है. बंटवारे से कुछ नहीं होता है, उससे देश और समाज नहीं बनता है. हम यूपी के लोग गुजरात वालों का आना मना कर दें तो यह चुनाव कहां से लड़ेंगे? अब जब यूपी से नहीं लड़ेंगे मोदी जी तो कहा जायेंगे? क्या उनको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने देंगे.

अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के कामों को गिनवाया

मुबंई में आयोजित समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान यूपी में किए गए कामों को गिनवाया. उन्होंने कहा, ''हमने अपने सरकार के दौरान एक छोटा बदलाव किया था कि ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए पहला पेड़ कोई मंत्री या नेता नहीं लगाएगा बल्कि आखिरी पेड़ लगाएगा. इसकी वजह से विभागों पर जोर पड़ा और उन्होंने जब पूरा ग्रीन बेल्ट बना लिया तो आखिरी पेड़ लगाने के लिए नेता या मंत्री को आमंत्रित किया जा रहा था. यह वजह थी कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा पेड़ लगे और उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ा.

उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को गांव की पार्टी कहा जाता था, हमें अंग्रेजी के खिलाफ कहा जाता था लेकिन जैसे हमने यह फैसला लिया की हम पढ़ाई के लिए बच्चों को लैपटॉप देंगे, सारे अखबारों में हेडलाइन छपी थी. आज तक इस लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया पर कोई भी एक सवाल नहीं उठा पाया है.

यूपी के पूर्व सीएम ने आगे कहा, ''कल्चरल क्रिएटिविटी के लिए भी हम लोगों ने अपनी सरकार में बहुत काम किया, उस दौरान जो हमने फैसले लिए उस वजह से उत्तर प्रदेश में फिल्में बनने लगी, सीरियल बनने लगी, हमारे लोक कलाकारों को काम मिला और आज भी जो सरकार है वो इस पॉलिसी को आगे बढ़ा रही है. सांसद मिलिंद देवड़ा ने जो मुंबई के साइकिल वे का वीडियो शेयर किया. मै बता दूं कि हमने 2006 में ही बनाया था.''