यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बात की. इस दौरा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब संकल्प लेते हैं कि लौह पुरुष के बताए रास्ते पर चलने का काम करेंगे. सपा चीफ ने कहा कि भरोसा दिलाता हूं हम सब लोग एक ही विचारधारा पीडीए के साथ मिलकर बदलाव लाने का काम करेंगे. जो सुझाव आये हैं उसमें टेक्निकल शिक्षा के लिए सरदार पटेल के नाम पर कुछ बड़ा करने का काम करेंगे.

इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के समय जब हर वोटर की एक्सरसाइज हो रही है तब एक कॉलम और बढ़ाया जाए ताकि प्राइमरी जातीय जनगणना हो सके. हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी और हमारा सुझाव लागू करेंगे, जो मुद्दे बिहार में उठाये जा रहे हैं बिहार में इतने साल से सरकार क्या कर रही थी.

अखिलेश यादव ने कहा कि यह भी सुझाव आया है कि जब एसआईआर हो रही है उत्तर प्रदेश में एसआईए बड़ी एक्सरसाइज है. जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे हर घर में विजिट करेंगे हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे.वह भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए बीएलओ बीएल के साथ संपर्क रखेंगे. उस समय हम लोग मांग करते हैं कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है तो एक महत्वपूर्ण डाटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है. जाति गणना तो बाद की बात है लेकिन प्राइमरी जाति जणना तो हो ही सकती है. इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति गणना की जा सके.

एनडीए ने प्रत्याशी बड़े अव्वल दर्जे के बदमाश- अखिलेश यादव

वहीं बिहार में हुई दुलारचंद यादव की हत्या पर अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए ने प्रत्याशी ऐसे दिए जो बड़े अव्वल दर्जे के बदमाश रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं इतनी बड़ी घटना हो जाना जहां पर हत्या होना तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां और वो भी चुनाव के दौरान अगर इतनी बड़ी घटना घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है?

गाड़ी पलटाई थी वो सरकार पलटने से बचाई थी- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि आंकड़े देखे जाएं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां कहीं हैं तो यूपी में हैं. पहले एक गाड़ी पलटाई थी वो सरकार पलटने से बचाई थी. वो विकास दुबे थे और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं बचा रहे हैं. सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी.

समाजवादी सरकार बनेगी तब एम्बुलेंस बढ़ाई जाएंगी- अखिलेश यादव

सपा चीफ ने कहा कि विश्वविद्यालयों में क्या चल रहा है, मंडियों को बेचने की तैयारी है. किसान के तीन काले कानून थे उसमें एक ये भी था कि मंडियां भी प्राइवेट की जाएंगी. बलरामपुर में स्वजातीय भाई लोग कैसे जान लेने गए थे, पीडीए पर अन्याय हो रहा है. अयोध्या के चुनाव अधिकारी जो बनाया गया था वो सरकार के खास लोग थे, मैं यूपी के लोगो को भरोसा दिला सकता हूँ किसी भी गरीब को फ्री इलाज दिया जाएगा. आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तब एम्बुलेंस बढ़ाई जाएंगी और बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाएगी. बनारस की दालमंडी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बनारस को क्योटो बनाना था गालियां तोड़ रहे और मुआवजा भी नहीं दे रहे.