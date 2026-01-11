एक्सप्लोरर
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
UP Politics: केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के विधायकों को बीजेपी के संपर्क में बताया है. इस पर सपा चीफ ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं या नहीं.
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने आगरा में सपा के विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सपा के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं. उनके इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया है.
अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं. आप मेन लाइन में हैं या साइड लाइन हैं या आउट ऑफ़ लाइन हैं? दोनों नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है.
