'सरकार की बदनीयत की हार हुई है', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद अखिलेश यादव का BJP पर हमला

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार की बदनीयत की हार हुई है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपाई सोचते हैं जो महिलाएं पुराने समाज की हैं उनको अपनी ओर कर लें, लेकिन नए विचार की महिलाएं और उनके विचार मेल नहीं खाते.

सपा चीफ ने कहा कि जागरूक समाज की नारी बीजेपी को वोट नहीं देने वाली. ये टीवी सीरियल की अपनी राजनीति को असल जिंदगी में महिलाओं के बीच लाइन खींचना चाहते हैं, जिससे महिला एकता नहीं बन पाए.

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अखिलेश यादव ने बोला तीखा हमला

अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो पुरुषों की सत्ता में भरोसा रखते हैं कि नारी को घूमने फिरने की आजादी नहीं देना चाहते. जनता के बढ़ते विरोध से ध्यान हटाने के लिए लाए गए बिल का न आना बीजेपी की हार है.

इस बार इस बिल के माध्यम से बीजेपी महिलाओं की एकता में दरार डालकर उन्हें ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्षी एकता ने धूल चटा दी. उन्होंने आगे कहा कि सरकार अब जनता की इक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है. ऐसे में उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.

विपक्ष ही कर रहा जनता का प्रतिनिधित्व-अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि विपक्ष ही सही मायने में देश की इक्षा का प्रतिनिधित्व कर रहा है. बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का आधार दरार वाला रहा है. बीजेपी वाले पहले बांटते हैं फिर दोनों को एक-दूसरे के लिए लड़ाने का मनमाना कारण बताते हैं. फिर डर बताते हैं और तुम खतरे में हो कहते हैं.

अखिलेश यादव ने लोगों से कहा कि इसलिए अकेले कुछ नहीं कर सकते. तुम हमारे साथ आ जाओ, इसलिए समाज मे विखंडन होता है और ये अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं. अखिलाश ने कहा कि ये सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं.

भाजपाईयों का सीएमएफ फार्मूला

अखिलेश यादव ने भाजपाइयों का नया फॉर्मूला उजागर किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का क्रिएट मिस्टर और फियर फार्मूला (सीएमएफ) खुल चुका है. अब ये नहीं चलेगा. अब इनकी हार होनी शुरू हो गई है.

वहीं यूपी में परशुराम जयंती की छुट्टी को लेकर चल रहे घमासान पर भी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब परशुराम जयंती पर छुट्टी होगी.

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