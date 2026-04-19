यूपी में आसमान से बरसेगी आग, गर्मी मचाएगी तांडव, राजधानी में कैसा रहेगा आज का मौसम?

उत्तर प्रदेश (UP) में आज का मौसम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. यूपी में गर्मी अपना तांडव मचा रही है. इसके साथ ही आसमान से लगातार आग बरस रही है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, विशेषकर दक्षिणी क्षेत्रों में अगले दो से तीन दिन के दौरान लू चलने का पूर्वानुमान है और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे ऊपर जा सकता है.

यूपी में आज का मौसम बेहद शुष्क रहेगा. रविवार (19 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. इससे लोगों को हाल बेहाल हो जाएगा. यूपी में आज बारिश की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है. मौसम में 33 प्रतिशत नमी देखी जा सकती है. राज्य में हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटा रहेगी.

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मौसम विभाग ने दिया ये अपडेट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी. आईएमडी ने बताया कि पूरे राज्य में शुष्क मौसम बना हुआ है और लगातार पछुआ हवाएं चल रही हैं. बुलेटिन में कहा गया है कि दिन के समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना है. शनिवार (18 अप्रैल) को राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया.

यूपी के कई शहरों में 40 के पार पहुंचा तापमान

प्रयागराज में तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 3.2 डिग्री अधिक है, जबकि राज्य का सर्वाधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बांदा में दर्ज किया गया. वाराणसी में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 43.1 डिग्री सेल्सियस, सुल्तानपुर में 42.8 डिग्री सेल्सियस और गोरखपुर में 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

राज्य की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में पहली बार 40 डिग्री के पार पहुंचा. यहां न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहा. पूर्वानुमान के अनुसार, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. आईएमडी के अनुसार, अगले कुछ दिन तक शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है.

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