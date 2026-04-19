'नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोले इमरान मसूद

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कल 18 अप्रैल 2026 को रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित किया. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश महिलाओं की माफी मांगी और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. सहारनपुर से सांसद और कांग्रेस नेता इमरान मसूद की पीएम मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया आई है.

सांसद इमरान मसूद ने कहा कि, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में परिसीमन करके सभी की सीट खाना चाहते थे. उन्होंने दावा किया है कि वे सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन वह नहीं होगा. पीएम के संबोधन में बार-बार सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके का नाम लेने पर इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है.

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'पीएम मोदी का नहीं, राजीव गांधी का सपना था महिला आरक्षण'

महिला आरक्षण के मुद्दे पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि, महिला आरक्षण का पीएम मोदी का नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना था. सांसद इमरान मसूद ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है, अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो उन्हीं 543 सीटों में दें.

चुनाव के बीच सत्र बुलाए जाने पर जताई आपत्ति

सहारनपुर सांसद ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक दो तिहाई बहुमत के साथ ही पास होगा, तो सबके साथ बैठक में चर्चा करके क्यों नहीं कर रहे हैं. सांसद इमरान मसूद ने चुनाव के बीच सत्र बुलाए जाने पर भी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि चुनाव के बीच में सत्र बुलाने की क्या जल्द बाजी थी. उन्होंने पीएम मोदी के संबोधन को 10 में से जीरो नंबर दिए हैं.

पीएम ने सपा को बताया महिला विरोध पार्टी

गौरतलब है कि मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में समाजवादी पार्टी (सपा) समेत विपक्ष दलों को निशाने पर लिया. उन्होंने सपा को महिला विरोधी पार्टी करार दिया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास मौका था कि वह अपनी महिला विरोधी दाग को मिटाए लेकिन वह इससे चूक गई. उन्होंने कहा कि सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि पंचायतों और निकायों में नेतृत्व कर रहीं महिलाएं संसद पहुंचे.

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