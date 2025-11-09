बिहार विधानसभा चुनाव के बीच समस्तीपुर जिले में हजारों वीवीपैट पर्चियां कूड़े में मिलने से हड़कंप मच गया है. इस घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके साथी लोकतंत्र में नहीं, बल्कि लूटतंत्र में विश्वास करते हैं.

अखिलेश यादव ने रविवार (9 नवंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “सच्चे स्वच्छ भारत के लिए भाजपा राज में चुनाव आयोग के कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया धांधलियों का कूड़ा हटना भी जरूरी है. भाजपा और उसके संगी-साथी लोकतंत्र में नहीं, लूटतंत्र में विश्वास करते हैं.”

उन्होंने कहा कि भाजपा का इतिहास ही पिछले दरवाजे वाली राजनीति का रहा है. अखिलेश ने कहा कि ये लोग आजादी से पहले से ही मुखबरी और खुफियाखोरी का काम करते आए हैं. लेकिन अब इनकी सेंधमारी खुल चुकी है और जनता अब घपलों-घोटालों को बर्दाश्त करने वाली नहीं रही. पिछले दरवाजेवाले अब जनता की दस्तक सुनें.

चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

सपा मुखिया ने इस पूरे प्रकरण पर चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में ईमानदार अधिकारियों की उपेक्षा हो रही है, और कुछ लोगों की मिलीभगत से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता पर दाग लग रहा है. अखिलेश ने कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र की साख बची रहे.

अखिलेश यादव ने कहा कि दीमक की तरह लोकतंत्र को अंदर से खोखला करने वालों के दिन अब लद गए हैं. नई पीढ़ी अब नए भविष्य का निर्माण करेगी.

क्या है पूरा मामला

यह मामला समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र का है. यहां के शीतलपट्टी गांव के पास कूड़े के ढेर में हजारों वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिलीं. बताया गया कि इस सीट पर 6 नवंबर को मतदान हुआ था और 8 नवंबर को ग्रामीणों ने कूड़े में ये पर्चियां देखीं.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद सियासत गरमा गई. सूचना पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और सभी पर्चियों को जब्त कर लिया. अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है.