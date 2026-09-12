क्या अरुणाचल में चीनी सैनिकों ने बसाए गांव? डिंपल यादव ने उठाए सवाल

.चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार (12 सितंबर) को दिल्ली पहुंचे. इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कथित तौर से चीनी सैनिकों के अरुणाचल प्रदेश के गांवों में घुसने का मुद्दा उठाया है. उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों का जिक्र कर सरकार को घेरा है. एसपी सांसद ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार को इस बारे में गंभीरता से बात करनी चाहिए.

मैनपुरी में मीडिया से बातचीत करते हुए SP सांसद डिंपल यादव ने कहा, "हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश के बच्चे कह रहे हैं कि चीन उनके गांवों में घुस आया है और उसने वहां चीनी गांव बसा लिए हैं. अगर हम सैटेलाइट तस्वीरों को देखें, तो पता चलता है कि चीनी सैनिक अंदर आ गए हैं. चार-चार किलोमीटर अंदर आकर गांव स्थापित कर लिए हैं.''

#WATCH | Mainpuri, UP: SP MP Dimple Yadav says, "Recently, many such pictures have gone viral on social media where children of Arunachal Pradesh are saying that China has entered their villages and has established Chinese villages. If we look at the satellite images, it can be… pic.twitter.com/7VXQMEqfUD — ANI (@ANI) September 12, 2026

कहीं न कहीं भारत की सरहदें सुरक्षित नहीं- डिंपल यादव

अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आगे कहा, ''मैं समझती हूं केंद्र सरकार को इस बारे में बात करनी चाहिए. आज चीन के राष्ट्रपति आए हुए हैं, इस पर सही ढंग से चर्चा होनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं भारत की सरहदें सुरक्षित नहीं हैं."

पीएम मोदी और शी चिनफिंग की द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार शाम को शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. यह पिछले सात वर्ष में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की पहली भारत यात्रा है. इस यात्रा से दोनों देशों के समग्र द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने दिल्ली हवाई अड्डे पर शी की अगवानी की. यात्रा से जुड़े घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने बताया कि शी की यह यात्रा पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण अत्यंत तनावपूर्ण हुए भारत-चीन संबंधों को और सामान्य बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.

'अखिलेश के अंदर औरंगजेब की मानसिकता...', संगीत सोम ने मुलायम का भी किया जिक्र